Respaldan partidos nombramiento de Herrera como gobernador de Banxico

Legisladores de oposición en el Congreso de la Unión respaldaron la decisión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de proponer a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México (Banxico).

El senador del PRI, Manuel Añorve dijo que Arturo Herrera "tiene el perfil financiero para el nuevo cargo en Banxico, ya que manejó la Secretaría, está manejando todavía la Secretaría de Hacienda, y en lo personal percibo que es una muy buena propuesta".

En entrevista en la sede del Senado en el marco de la sesión de la Comisión Permanente de Congreso, reconoció que "tenía una preocupación de que mandara a alguien que no tuviera conocimiento, que no tuviera idea de lo que es el Banxico, pero está mandando al secretario de Hacienda y eso habla bien del presidente Andrés Manuel López Obrador".

Dijo que Herrera es "un cuadro financiero importante que ha tenido comunicación con la iniciativa privada, con los gobiernos de los estados, que conoce cómo están las finanzas públicas, y por supuesto yo tengo confianza en su propuesta".

Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, también respaldó el nombramiento. "No tengo ninguna duda que es un profesional, que es una persona capaz, es lo que he escuchado también de la persona que ocuparía su cargo".

Dijo que tanto del virtual nuevo gobernador de Banxico como de quien ocupará la secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, "de los dos tengo la mejor opinión".

Los legisladores de oposición confiaron en que este nuevo nombramiento en Banxico en sustitución de Alejandro Díaz de León, no vulnerará la autonomía de esa entidad.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, dijo que "no tengo duda porque además la decisión no la toma un solo hombre en el Banco de México y ojalá sean gente que no ceda a hacer lo que el Presidente les dice, porque ahí está de por medio la economía".

"Yo creo que una cosa es Herrera el funcionario y otra cosa deberá ser Herrera el titular del Banco de México".

Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que con la llegada de Herrera a Banxico estaría en riesgo la autonomía de la institución al ser subordinado del presidente López Obrador.

"Los órganos autónomos no son para mandar subordinados, son para mandar perfiles independientes que garanticen la autonomía. Eso no quita que yo pueda tener una buena o mala opinión de un funcionario, tiene credenciales académicas y técnicas el secretario de Hacienda, sin duda sí. ¿Es el perfil idóneo para garantizar la autonomía e independencia en el Banco de México?, sin duda no. No le den vueltas al asunto".