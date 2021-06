Niño de 6 años es mordido por un delfín y termina en el hospital

Un niño tuvo que ser trasladado a un hospital luego de que un delfín le mordió la mano luego de que él intentó acariciarlo.

El incidente ocurrió en el Nemo Dolphinarium, ubicado en Odesa, Texas, cuando un niño de 6 años de edad se acercó a la orilla de una alberca y extendió su mano con la intención de acariciar al mamífero acuático pero el animal confundió la extremidad con comida y la mordió y agitó por unos segundos antes de soltarla.

La mano del menor sufrió alunas cortadas relativamente profundas, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital en donde recibió varios untos de sutura en sus heridas, informó el Daily Mail. Olena Komogorova, la entrenadora del delfín, declaró ante medios locales que el animal involucrado no es agresivo y simplemente mordió al niño porque el cetáceo interpreta una mano extendida sobre el agua como comida.

Ante el incidente, el acuario declaró que implementará nuevas medidas de seguridad para evitar que los visitantes no se acerquen demasiado a las albercas, mientras que la madre del menor se culpó a sí misma por no haber cuidado mejor a su hijo, por lo que no demandará al delfinario.

