El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, será propuesto como gobernador del Banco de México.

Señaló que Herrera, será sustituido por Rogelio Ramírez de la O.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo señaló que los dos son buenos economistas.

"Arturo, un profesional en la materia y Rogelio, doctor en economía egresado de la UNAM y de Cambridge. Continuaremos actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, no gastando más de lo que ingrese al erario, con austeridad y honestidad.

"No aumentaremos impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas o la luz y, algo muy importante, en el destino del presupuesto primero los pobres", escribió.

AMLO descarta reelección de Alejandro Díaz de León como gobernador de Banxico

El 21 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reelegir a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México (Banxico), y en su lugar señaló que propondrá a un economista "con dimensión social y partidario de la economía moral".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que es un economista de mucho prestigio quien busca que sustituya a Alejandro Díaz de León al frente de Banxico, cuyo periodo vence el próximo mes de diciembre.

Nombra AMLO a Arturo Herrera como secretario de Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público tras la renuncia de Carlos Urzúa en ese cargo.

"Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido haciendo desde hace 36 años", dijo AMLO en un mensaje a medios.

El mandatario indicó que "como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas".

López Obrador dijo que aceptó la renuncia de Urzúa, quien anunció su decisión esta mañana.

¿Quién es Arturo Herrera?

Arturo Herrera es economista egresado de la Universidad Autónoma metropolitana (UAM) con maestría en el Colegio de México y estudios de doctorado en la Universidad de Nueva York.

Vivió en Washington ocho años en donde trabajaba en el Banco Mundial como gerente de la Práctica Global, Servicio Público y Desempeño de América Latina, trabajo que dejó para integrarse al equipo económico del entonces candidato por la coalición, Juntos Haremos Historia, invitado por su antiguo jefe, Carlos Urzúa.

Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. https://t.co/msD5Q45y96 pic.twitter.com/TFgOlnFGLG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 9, 2021