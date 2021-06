¿Por qué el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lleva ojos láser en Twitter?

Esta semana El Salvador, hizo historia al ser el primer país en aprobar la Ley Bitcoin, misma que reconoce y permite el uso de dicha criptomoneda.

Nayib Bukele, presidente del país de América Central, llamó la atención de usuarios en Twitter al utilizar como imagen de perfil una fotografía de él con 'ojos láser', lo que hizo preguntarse a varios a qué se debía esto, creyendo incluso que se trataba de un tipo de broma o que su cuenta había sido víctima de un ataque cibernético.

Sin embargo, esta 'inusual' imagen en el perfil de Bukele, se debe a la celebración por la aprobación de la Ley Bitcoin por parte de la La Asamblea Legislativa del país.

Ver más: El Salvador aprueba uso de Bitcoin como moneda de intercambio

Cabe destacar que el presidente salvadoreño no es el único que ha hecho esto, pues otros entusiastas de la criptomoneda y figuras políticas del país, se han sumado a la tendencia de colocarse 'ojos láser', misma que habría nacido gracias a un viejo meme del juego Mass Effect 2 en el 2010, según detalla el sitio Know Your Meme.