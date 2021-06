Películas de comedia que no solo hacen reír

Las comedias dramáticas o dramas cómicos son historias estupendas pues pueden aprovechar ambos géneros narrativos, porque se permiten se divertidas y reírse de la vida misma, de los sinsabores, por ejemplo, pero al mismo tiempo abordan con cierta seriedad temas importantes de todo tipo.

A veces más serias, a veces más sarcásticas, estas son algunas películas de comedia que hacen más que sólo provocar risas y eso es parte de lo que las hace tan interesantes.

The Edge of Seventeen

Una historia sobre maduración en plena adolescencia, sigue a una joven confundida, con depresión, que entra más en conflicto cuando su mejor amiga comienza una relación con su hermano mayor. Trata no sólo temas como acoso o crecimiento emocional, sino adaptación, retos y metas en la vida.

My Salinger year

Ambientada en la escena editorial del Nueva York de la década de 1990, no sólo habla sobre las relaciones humanas y el arte, sino también sobre trazarse metas, perseguir sueños y crecer como personas, aquí con una joven escritora abriéndose camino con la ayuda de alguien inesperado.

Thank you for smoking

Sátira bien trabajada, contiene una importante crítica social tanto al consumismo como al capitalismo, las grandes empresas, la ética en la mercadotecnia y los juegos de poder, a través de un personaje cínico que trabaja en la industria del tabaco, que hará todo por ‘vender’ su producto.

The big short

Para fines prácticos, aborda desde distintos puntos de vista qué sucede en el fondo en una crisis, en este caso la inmobiliaria de 2007 en Estados Unidos, pero lo hace con un humor único y mucha agilidad narrativa, personajes entrañables y segmentos que añaden un toque especial al relato.

The Kings of Summer

Tres adolescentes que ya no soportan a sus padres, algunos con motivo, deciden irse a vivir solos al bosque. Esto les traerá varios retos, pues aunque inicialmente todo parece juegos y descanso, pronto se dan cuenta que el ser adulto implica varias responsabilidades que no tenían previstas.

Enough Said

En lugar de optar por líos y enredos, toma su premisa y la aborda con una honestidad reflexiva. Trata de una madre divorciada cuya hija deja el hogar para irse a la universidad. La mujer entonces conoce a un hombre del que se enamora, que resulta el exesposo de una nueva amistad, que recién hizo.