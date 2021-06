'Youtuber' español critica golosina mexicana y 'pide' a AMLO que la 'prohíba'

El 'youtuber' español Ibai Llanos, se ha hecho acreedor a diversas criticas por parte de internautas, sobre todo mexicanos, tras lanzar críticas contra la golosina Pelón Pelo Rico, además de 'pedirle' al presidente Andrés Manuel López Obrador, que prohíba el mencionado dulce.

A través de su canal en YouTube, Llanos compartió un video en el que se le ve en compañía de otros creadores de contenido mientras prueban diversos dulces latinoamericanos, entre ellos la golosina de tamarindo y chile.

Cuando llegó el turno de probar el Pelón Pelo Rico, tanto Ibai como sus compañeros se quejaron del sabor de éste, catalogándolo como un 'peligro' por su 'mal sabor' y que sólo le puede gustar a los 'enfermos'.

"¡Qué malo está! Me ca... (...) Un mensaje para el presidente mexicano: El Pelón Pelo Rico debería ser ilegal y usted pedir perdón y dimitir, porque esto es terrorismo contra su país y contra el mundo. Esto es peligroso y no es una broma, sabe malo, muy, muy malo y alguno de nosotros pudo haber fallecido por su culpa. Si comes Pelón Pelo Rico, te voy a golpear y utilizaré la violencia contra ti".

Asimismo sus compañeros criticaron a la golosina por tener una apariencia 'desagradable', aunque entre estos uno salió a 'ofrecer disculpas' por los comentarios del resto.

Por supuesto, las críticas contra Ibai y sus compañeros no se hicieron esperar en redes donde internautas lo 'cancelaron'.