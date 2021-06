Celebración para revelar el género de un bebé termina en incendio

La explosión lanzó una chispa que creó el incendio en Alberta, cerca de Fort McMurray, el pasado 31 de mayo, informó Global News.

Travis Fairweather, un portavoz de Alberta Wildfire, dijo que las personas responsables fueron multadas con 600 dólares, unos 11 500 pesos, pero también podrían verse obligadas a pagar por el costo de apagar el incendio.

“Si bien los fuegos artificiales y los objetivos que explotan pueden ser divertidos, también pueden tener un precio elevado si inadvertidamente se inicia un incendio forestal”, dijo Fairweather.

Según las leyes forestales locales, se requiere permiso para usar fuegos artificiales u explosivos, recoge el New York Post.

