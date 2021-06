'Yo me estoy tomando una Victoria en el poniente de la CDMX', responde Anaya a AMLO

"Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro", escribió Anaya Cortés en redes sociales, en alusión a los resultados electorales que favorecen a la oposición en tales entidades y que supondrían un descalabro para el partido fundado por el presidente.

Asimismo, el excandidato presidencial dijo estar "feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE".

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV