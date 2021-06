Audio de multitud gritando confunde a internautas

Un video viral en TikTok en que se escucha a una multitud gritando durante un partido de futbol tiene confundidos a internautas, pues muchos aseguran escuchar cosas completamente diferentes.

El clip, subido por Kegan Stiles y con más de 12 millones de vistas, divide opiniones. Las frases que se colocan como opciones de lo que se dice son: "Bart Simpson bouncing”, “rotating pirate ship”, “that isn't my receipt”, “lobsters in motion”, “that is embarrassing”, “lactates in pharmacy”, "I'm chasing Martian”, “Baptism Piracy” y “This isn’t Mercy”.

Que se traducirían como: “Bart Simpson rebotando", "barco pirata giratorio", "ese no es mi recibo", "langostas en movimiento", "eso es vergonzoso", "lactatos en farmacia", "estoy persiguiendo un marciano", “piratería del bautismo" y "Esto no es misericordia”.

"Todo lo que leo mientras escucho es lo que escucho", comentó una persona. "Los escuché todos y luego me pareció oír ‘eso es vergonzoso' y me di cuenta de que probablemente esa sea la respuesta correcta", dijo alguien más, de entre las diversas opiniones encontradas de internautas, que dicen escuchar frases muy diferentes al darle clic al audio.