VIDEO: Salta de un acantilado y muere al impactar contra un bote turístico

De acuerdo a la información compartida por diversos medios, los hechos tuvieron lugar este domingo en Beirut, donde Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma, originario de Siria, saltó a una altura aproximada de 36 metros desde uno de los acantilados, sin percatarse que un bote turístico se encontraba cerca.

Pese a que los presentes intentaron advertirle al hombre que no saltara ante la presencia de la embarcación que salía de uno de los túneles de la reserva natural, Fahd terminó saltando e impactando directamente contra el bote, lo que ocasionó que muriera instantáneamente al golpearse la cabeza.

El cuerpo de Al-Lakma terminó en el agua y tiempo más tarde fue rescatado por elementos de la Defensa Civil Libanesa para ser trasladado al hospital donde se confirmó su muerte.

A través de redes sociales se difundió el video que registró los hechos.

The death of the young man “Fahd Jamil Ibrahim Al-Lakma” from the city of Hajin in the eastern countryside of #Deir_Ezzor in #Lebanon while practicing swimming,

Where the young man fell from the rock of Raouche on one of the boats by mistake. pic.twitter.com/vEkuhY0gxq