Busca AMLO consenso con oposición en la Cámara de Diputados

Dos días después de la elección y frente a la pérdida de posiciones de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó ayer revivir alianzas con el PRI, cuyo dirigente nacional, Alejandro Moreno, manifestó enseguida que está abierto a sentarse con el Gobierno.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente repasó nuevamente las posiciones legislativas de Morena y confirmó que aún con aliados no lograría mayoría calificada, pero que podrían lograrlo con ayuda del PRI o de otros partidos.

"Con Morena, el PT y una parte del PVEM, no toda, se tiene mayoría del 50 más uno, que yo le llamo mayoría simple.

"Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. Entonces, este es el panorama y esto es lo que quedó", comentó López Obrador.

Expuso por ejemplo que con la mayoría simple lograrán defender la aprobación del Presupuesto que, recordó, la Oposición pretendía arrebatarle.

"'O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin País...', pues no pudieron. Y hay País para todos y de manera preferente para los pobres", expresó haciendo referencia a una imagen con esa frase publicada por Claudio X. González.

Horas después de la propuesta de AMLO, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respondió que aceptaba un diálogo con el presidente, siempre y cuando sea público.

Aseguró que el bloque opositor construido con el PAN y el PRD es firme, pero que eso no impide tener un acercamiento con el Gobierno.

"Se construye el bloque opositor para tener una agenda conjunta, eso no deja de lado que el PRI tenga una agenda propia y que nosotros nos sentemos a dialogar con el Presidente de la República y el Gobierno Federal.

"Nos convocan al diálogo, ahí estaremos con ellos para dialogar, para construir y para ver por el bien de México" dijo al salir de una conferencia de prensa con Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes del PAN y PRD, respectivamente.

En la conferencia, los tres dirigentes anunciaron que iniciarán diálogos con legisladores de otros partidos para construir acuerdos sobre la instalación de la Cámara de Diputados y una agenda legislativa en conjunto.

Descartan negociar con Morena

Las dirigencias del PAN, PRI y PRD, integrantes de la coalición Va por México, descartaron cualquier posibilidad de negociar con Morena para que el partido en el gobierno logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y pueda aprobar reformas constitucionales lesivas para el país, aunque expresaron su disposición al diálogo constructivo por el bien de México.

En conferencia de prensa, el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano afirmaron que a partir de septiembre integrarán una coalición unida, fuerte y firme en el Congreso.

El presidente del PRI aceptó que su partido podría entrar en acuerdos particulares con Morena, como lo dejó entrever en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero solo si se trata de asuntos benéficos para el interés nacional.

El dirigente panista Marko Cortés indicó: "Yo le contestaría al presidente López Obrador que si quiere construir algo bueno para México, nos busque, y de hecho se ha tardado, porque en toda la primera mitad de su gobierno no nos ha buscado, no ha querido construir, pero sí quiere destruir; que no pierda el tiempo, el PAN va a estar muy sólido como fracción parlamentaria".

Además, celebró que la oposición haya puesto un alto a Morena en la Cámara de Diputados, que no podrá modificar a capricho la Constitución. Esto se logró pese a la "burda e ilegal intervención presidencial" en todo el proceso electoral y del "uso y abuso" del presupuesto federal y de la imagen del presidente López Obrador, subrayó.

Denunció que el Gobierno federal consintió la participación activa de la delincuencia organizada, convirtiendo este proceso electoral en el más violento.

Jesús Zambrano, líder del PRD, aseguró que "nadie, ninguno de nuestros legisladores va a ir a negociar allá para construir acuerdos diferentes a los que nos ordenó la ciudadanía el pasado domingo".

Celebró que la alianza opositora haya logrado 42 % de los votos en la elección federal, con lo que el Gobierno de Morena no podrá desaparecer ni absorber órganos autónomos como el INE, el Inai y el Banco de México.