Después del fuerte descalabro que sufrió el Partido Acción Nacional en Coahuila el pasado 6 de junio al perder Torreón, otros ayuntamientos y diputaciones federales, nuestros subagentes, disfrazados de recibo de nómina, nos reportan que tras postularse como candidato a diputado federal por el Distrito V y salir derrotado, el suspirante Jorge Zermeño Infante regresará a sus funciones la próxima semana como había adelantado. Don Jorge pidió licencia hasta el 15 de junio; sin embargo, algunos no se explican el verdadero motivo por el que, a unos meses de concluir el periodo constitucional, regresará a su despacho del séptimo piso, y la pregunta es si es por querer seguir en la sagrada nómina, para "cuadrar" bien las cuentas o por presiones de su familia -léase "hijos"-, que son los que mantienen estrechísima comunicación con los funcionarios de Obras Públicas, Simas, Mantenimiento Urbano y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial. Otro que anda en las mismas desesperaciones es el también panista Alfredo Paredes López, de Monclova, quien del plato a la boca también se le cayó la sopa y regresará a la presidencia. ¿Serán adictos al trabajo?

Hace cuatro años, Coahuila enfrentó uno de los procesos electorales más competidos en la historia del estado, en que el PAN judicializó la elección. Cinco meses duró la batalla legal, hasta que finalmente el PRI consiguió la gubernatura, pero en situaciones por demás adversas: con una población dividida, polarizada y bastante indignada, presta a cobrarle la factura por el "asuntillo" de la deuda contratada por el "góber" bailarín Humberto Moreira y, según el hondo sentir de los coahuilenses, encubierta por su hermano Rubén, también "exgóber" de la provincia. En octubre del año pasado, para la renovación del Congreso del Estado, el tricolor 16 de 16 diputados locales, "carro completo", convirtiendo a Coahuila en tierra de dinosaurios, con todo y que llevaba en la boleta a Álvaro, el tercero del clan más odiado de la entidad y quien sueña con ser el tercer Moreira gobernador.

***

En el histórico proceso del pasado domingo 6 de junio, el PRI en Coahuila repitió la dosis. Aunque a nivel nacional Morena se sirvió con la cuchara grande, Coahuila fue la excepción. A la "Cuatroté" se le arrebataron 5 de las 7 diputaciones federales. De las únicas 12 que ganó el PRI en el país, más de la mitad son de aquí. En el caso de las presidencias municipales, de 18 ahora pasó a 25 y con probabilidad de que en el recuento del IEC se recuperen otras más; pero, de entrada, con esta cantidad el PRI estatal gobernará a casi el 80 por ciento de la población. Nuestros subagentes, disfrazados de cuadro empolvado, nos comentan el suspiro de tranquilidad que se aventó el "góber" al haber recuperado Torreón, San Pedro, Matamoros, Parras, Piedras Negras, Sacramento y Sabinas, entre otros de la "chiquillada".

***

Sobre el mismo tema electoral, los intrigosos subagentes nos reportan que además de los 5 nuevos becados… Perdón, diputados federales que ganaron en Coahuila, por la vía plurinominal -o sea regalada-, se colarán a una curul en San Lázaro por la segunda circunscripción el presidente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, y Tereso Medina, secretario general de lo que queda de la obsoleta CTM. Y no obstante las malas cuentas que dio, entrará de nuevo por la reelección Alejandro Moreno "Alito"; lo puso en la lista de "pluris" en el lugar número uno de la segunda circunscripción nada menos y nada más que el investigado por la fiscalía y diputado Rubén Moreira, con lo que esta entidad tendrá 8 legisladores federales. Y hablando de Rubén Moreira: las inestables redes sociales, que a nadie perdonan, estallaron en la repartición de culpas. Tanto a él como a "Alito" les tundieron por la pérdida de todas las gubernaturas en juego que eran del PRI. Lo que consideran "sospechosísimo" es que Rubén en específico, a quien se nombró delegado especial electoral para Campeche, tierra natal del dirigente nacional del RIP… Digo, PRI, haya tronado como palomita de microondas al ser derrotado Christian Castro Bello por Layda Sansores, de Morena. Nadie sabe qué estuvo haciendo en los meses de campaña; por los catastróficos resultados, dicen los mal pensados que de nada le sirvió la guerra sucia que tanto presumió haría al contratar al autor de la famosa frase "López Obrador es un peligro para México", Antonio Solá.

***

Si alguien sabe dónde anda lo que queda del superdelegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, sería bueno decirle que se reporte. Desde hace algunas semanas nadie lo ha visto ni para brindar información respecto al programa nacional de vacunación, y como que ya hasta se olvidó de los Servidores de la Nación y dejó todo el trabajo en manos de la Secretaría de Salud Estatal, lo que antes era un imposible. Sus malquerientes aseguran que tanto él como el delegado Tanech Sánchez Ángeles prácticamente se volvieron "ojo de hormiga", sobre todo luego del resultado de las elecciones del pasado domingo, donde Morena resultó vapuleado en Coahuila. De seguro rehúyen a explicar cómo es que, después de tantos programas sociales a favor de los adultos mayores, de los "ninis" y de las manos metidas del Gobierno federal en el proceso, no pudieron lograr nada en municipios que creían "amarrados", como Piedras Negras y Sabinas; seguramente serán llamados a cuentas. Mientras, hasta las tareas de vacunación se las están dejando a la Iniciativa Privada, que da mejores resultados, como era de esperarse.

Dijo el derrotado candidato fantasma a la alcaldía de Torreón por la "Cuatroté", el "Chico de Barrio" Luis Fernando Salazar Fernández, al aceptar su derrota en el proceso del pasado domingo, que "perdiendo se gana"; pero eso como que no lo entienden las decenas de coordinadores de sus redes de "simpatías", que la noche del domingo prácticamente acamparon fuera de conocido hotel porque no les querían pagar los mil pesos prometidos por "chutarse" la vigilancia del voto en las casillas. Todavía quedan muchos pendientes de pago, a los que de plano les dicen que no tienen dinero. Donde todavía ayer martes se veían en la misma situación era en el desahuciado PAN; los que fungieron como funcionarios de casillas denunciaron la falta de pago y que en las oficinas municipales nadie les dio la cara. Aseguraron que las oficinas prácticamente se quedaron abandonadas. A decir de nuestros subagentes, que le saben a la cosa política, deberían hacer como el PRI, que paga por adelantado para evitar que los encargados de mover la maquinaria vendan su amor en otros partidos.

No cabe duda de que en la política cuando un candidato pierde todos aplican la de Pedro a Jesús, y lo niegan hasta tres veces antes de que cante el INE; pero cuando gana pasa lo contrario, y le salen amigos, colaboradores, familiares y hasta asesores por donde camina, como le está pasando al alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, "el mini bien peinado", que luego de que la estructura priista le diera el triunfo, hasta aquellos detractores de su partido que no daban un peso por él y que se quejaban por considerarlo un mal candidato corrieron a subir a las inestables redes sociales su foto desviviéndose en mensajes y haciéndole la barba al ganador de la contienda; sin embargo, dicen que, como no falta el aguafiestas, por ahí un encargado desde la "capirucha" del pan de pulque está encargado de sacar la lista negra de los priista renegones. Por cierto, más de uno se pregunta por qué el profe Mario Cepeda, que tanto exige para su estructura puestos y sueldos, perdió su sector.