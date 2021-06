Presidente Biden, el tiempo corre para rescindir una política de inmigración de Trump

LOS CRUCES FRONTERIZOS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO DEBERÍAN VOLVER A ESTADO NORMAL, CON REGLAS NORMALES PARA LOS SOLICITANTES DE ASILO

A los ojos de Betty Mejía, el presidente Biden y el expresidente Donald Trump son lo mismo: ambos la han deportado. En el último año, Mejía, quien es de Honduras, intentó cinco veces cruzar ilegalmente a Estados Unidos con su hijo e hija, solo para ser detenida y deportada de regreso a México cada vez. Para ella, y para muchos otros inmigrantes como ella, nada en la frontera ha cambiado entre administraciones.

"En junio [de 2020] traté de cruzar tres veces porque me dijeron que la gente estaba cruzando, luego llegué y nada", dijo entre lágrimas la Sra. Mejía a un reportero de Univision en Roma, Texas, poco después de intentar cruzar. la frontera por sexta vez el 25 de mayo.

En un video , los pies de la pequeña hija de la Sra. Mejía están embarrados, sus zapatos se perdieron durante el peligroso viaje a través del Río Grande en una pequeña balsa inflable.

Una de las políticas de deportación más injustas y arbitrarias de la administración Trump, conocida como Título 42, todavía se aplica hoy a lo largo de la frontera sur, aunque la administración Biden ha comenzado a admitir niños en el país . Invocada como una medida de salud para evitar que el coronavirus se propague en las instalaciones de detención, la orden permite a los agentes fronterizos rechazar a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Según informes de The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional ha expulsado a casi 550.000 personas durante este año fiscal. Es hora de que Biden ponga fin a este cruel legado.

Más de 169 millones de personas, o el 63 por ciento de la población adulta de los Estados Unidos, han recibido ahora al menos una dosis de la vacuna Covid-19. El objetivo declarado del presidente Biden es que el 70 por ciento de la población adulta esté vacunada para el 4 de julio. Esto significa que la emergencia de salud que podría haber justificado las políticas de deportación de línea dura de Trump ha terminado.

Por lo tanto, la aplicación de las reglas del Título 42 debe terminar de inmediato, y los cruces fronterizos entre los Estados Unidos y México deben volver a su estado normal con las reglas normales para las solicitudes de asilo. También ayudaría si Estados Unidos donara millones de vacunas a las comunidades fronterizas mexicanas.

Además del Título 42, las políticas de inmigración de Trump se definieron por su crueldad; ahora Biden tiene la obligación moral de al menos escuchar lo que los inmigrantes como Betty Mejía tienen que decir cuando llegan a la frontera. El plan de inversión de $ 4 mil millones de Biden para Centroamérica , diseñado para combatir la migración hacia el norte desde sus raíces, requerirá varios años antes de que dé resultados. Mientras tanto, necesitamos urgentemente un sistema humano para enfrentar a los centroamericanos que huyen de condiciones de pobreza extrema, violencia e intimidación de pandillas. Esta es la responsabilidad de Estados Unidos, como superpotencia y como líder económico indiscutible en las Américas.

Y, igualmente urgente, debemos legalizar el estatus residencial de millones de inmigrantes indocumentados, algunos de los cuales han estado viviendo en los Estados Unidos durante décadas. Esta es una promesa que no se ha cumplido desde que se otorgó la amnistía durante la administración Reagan en 1986 , cuando la Ley de Control y Reforma de la Inmigración legalizó el estatus de la mayoría de los inmigrantes.que había llegado a Estados Unidos antes de 1982. Pero la excusa para no hacer nada desde entonces es siempre la misma: los republicanos dicen que no están dispuestos a considerar ninguna propuesta de legalización hasta que la frontera sur sea segura. Sin embargo, es casi imposible asegurar por completo una frontera compartida que tiene más de 1,900 millas de largo y donde la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 178,000 personas que intentaban ingresar ilegalmente solo en abril. Natural e históricamente, la frontera es porosa.

Cuando se le preguntó recientemente por qué no se había logrado un progreso real en las conversaciones bipartidistas sobre inmigración, el senador Richard Durbin de Illinois, el segundo demócrata del Senado, respondió simplemente : "La frontera sur". Y eso no va a cambiar pronto. Es muy probable que los republicanos replanteen el debate sobre la frontera, y la difícil situación de miles de refugiados y niños no acompañados que la cruzan, en su intento por retomar el control del Congreso en las elecciones de mitad de período de 2022. Esto significa que el presidente Biden y los demócratas solo tienen una opción en la reforma migratoria: hacerlo ahora, sin apoyo bipartidista. O nunca sucederá.

Estoy seguro de que el Sr. Biden quiere resolver este problema, y ??estoy seguro de que si el Congreso le enviara un proyecto de ley de inmigración que legalizara la presencia de más de 10 millones de estadounidenses indocumentados, lo firmaría de inmediato. Pero el tiempo no está de su lado. Y esperar puede ser arriesgado.

Hace años, las conversaciones sobre inmigración entre el ex presidente George W. Bush y Vicente Fox, entonces presidente de México, se prolongaron demasiado y, tras los ataques del 11 de septiembre, se rompió cualquier esperanza de llegar a un acuerdo. El ex presidente Barack Obama no presentó su propuesta de reforma migratoria en 2009, cuando su partido controlaba ambas cámaras del Congreso y el país enfrentaba una grave crisis financiera; más tarde, no tuvo suficientes votos para aprobarlo. El presidente Biden no debería correr este tipo de riesgos. Debería darse prisa.

Para demostrar que el tema es importante para él, Biden se reunió recientemente con un grupo de "Dreamers" en la Casa Blanca. La reunión fue extraordinaria en sí misma. Estos jóvenes fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos por sus padres y están exentos de deportación a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Una reunión como esta durante la era Trump hubiera sido impensable.

María Praeli, de 28 años, es una de las soñadoras que se reunió con el Sr. Biden. Tenía 5 años cuando la trajeron a Estados Unidos desde Perú. Estados Unidos "es mi hogar", me dijo. "Sentirme tan estadounidense, tener tantos recuerdos en este país y, sin embargo, no saber si seré capaz de hacerme un futuro aquí es realmente difícil. Solo espero que este sea el año en que suceda algo ".

Uno de los primeros actos de Biden al asumir el cargo fue enviar una propuesta integral de inmigración al Congreso. Y según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada en febrero, la mayoría de los estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados. Pero esta propuesta y otros proyectos de ley similares siguen estancados en Capitol Hill.

Los demócratas aún carecen de los votos para revocar las reglas actuales del Senado, que efectivamente requieren que los proponentes de un proyecto de ley obtengan una supermayoría de 60 votos para promoverlo. La única salida es acabar con el poder del partido minoritario para paralizar la legislación, el obstruccionismo, y aprobar leyes muy concretas en beneficio de los soñadores y los trabajadores agrícolas migrantes a través de un atajo presupuestario de procedimiento llamado reconciliación. Ambos temas son políticamente agresivos y enfrentarían una enorme oposición republicana. Pero ya es hora de que tomemos decisiones radicales para proteger las vidas de millones de inmigrantes como María.

Presidente Biden, el tiempo corre. Por favor, no espere mucho más. No podemos permitirnos repetir los errores del pasado.