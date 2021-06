Urgen a ampliar censo de mujeres violentadas en Coahuila

La Fundación Luz y Esperanza (FULYE) informó que no existe una estadística de mujeres que sufren alguna discapacidad visual y son víctimas de violencia familiar, por lo que se espera que en este año la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) tome en cuenta esta división.

La fundación recibió la impresión en braille de dos documentos esenciales, gracias a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a través de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila.

Por lo anterior ahora contará documentos informativos en alfabeto braille para que las mujeres con discapacidad visual que acudan al refugio por situaciones de violencia puedan conocer y acceder a los servicios que brinda la asociación, así como sus derechos.

No obstante, dijo que a nivel estatal no se cuenta con datos de cuántas mujeres con discapacidad visual y que han sido víctimas de violencia, hay en Coahuila, pues esta información no está clasificada en la ENDIRHE.

Informó que al contar con la información en braille, las mujeres con esta discapacidad que acudan al refugio, podrán acceder al reglamento de éste, así como la cartilla de servicios para las mujeres que acuden al Centro de Atención Externa.