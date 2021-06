Médicos COVID en Tultitlán, sin contratos

Personal médico y de enfermería del Hospital Regional Alta Especialidad en Tultitlán del ISSSTE, que fue contratado por Insabi para hacer frente a la epidemia de COVID-19, denunció que desde hace dos meses no recibe salario y que aún no le han definido si continuará laborando en ésta u otra institución.

"Insabi cuando nos contrató dijo que nos iba a regularizar y no nos íbamos a quedar sin trabajo, y hasta ahora no nos han dicho si nos van a renovar contrato ni a dónde seremos asignados; no nos han dicho absolutamente nada.

"Somos varios compañeros que no nos pagan desde hace dos meses; nuestro salario es de aproximadamente 14 mil 500 pesos mensuales", dijo un médico general, cuya labor ha sido el cuidado de pacientes "estables" con COVID-19.

Denunció que el Insabi les ha hecho firmar contratos por tiempo determinado, de dos a tres meses, para no generar antigüedad.

El doctor, quien prefirió omitir su nombre, contó que en esta situación se encuentran aproximadamente 15 médicos generales contratados por el Insabi en este hospital, así como personal de enfermería.

Aseguró que ante la falta de pago, el personal de salud entregó un oficio a las autoridades de este hospital, las cuales se lo enviaron al Insabi, pero esta institución, dijo, respondió que los médicos y el personal de enfermería ya había sido remunerado.