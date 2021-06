Corren, golpean y roban hijos a su propio padre en Saltillo

Cinco hermanos agraden con violencia física a su padre, a quien además corrieron de su hogar y cada mes le roban su pensión.

Se trata de Don Celestino Clios Hernández de 80 años de edad, quien desde hace dos días, adoptó un rinconcito de las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar, como su nuevo hogar.

Y es que a Don Celestino desde hace dos días sus propios hijos lo corrieron de su domicilio ubicado en la colonia San José de los Cerritos, no sin antes golpearlo con un martillo en la mano como “despedida”.

“Sí, me corrieron, porque las nueras se portan mal con ellos, les va mal a ellos y luego me echan la culpa a mi. Yo no sé quien le robó el dinero a Celestino, él me golpeó también, porque me golpearon”, manifestó.

También le quitaron todas sus identificaciones, CURP, acta de nacimiento, y desde hace varios años una de sus hijas se quedó con su tarjeta bancaria, y es quien cobra y roba la pensión que le depositan, que son alrededor de 5 mil pesos.

“¿Porqué no me lo entregan?, ese dinero me pertenece a mi, yo ya estoy jubilado, ese dinero lo manda el presidente de México a SEDESOL, ese dinero me pertenece, que me lo entreguen en mis propias manos no a ellos”, suplicó.

Hace dos días lo sacaron de su hogar, ahora vive en Unif, ahí les proporcionaron unas cobijas y alimento, por más que se ha tratado de localizar a sus hijos, estos simplemente no responden.