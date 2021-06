Pareja es atacada con gas pimienta mientras caminaba sobre la banqueta

El ataque ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando una pareja, una mujer de 18 años de edad, y un hombre, de 19, estaban caminando sobre la banqueta y un hombre afroamericano los roció en la cara con gas pimienta y luego huyó de la escena mientras que la joven cayó al piso debido al ardor en sus ojos.

Amabas víctimas recibieron atención médica debido a la irritación e inflamación de sus ojos debido al ataque y hasta el momento el sospechoso no ha sido arrestado ni identificado, pero las autoridades difundieron el video en redes sociales y están ofreciendo hasta 3, 500 dólares de recompensa a cambio de información sobre su paradero, reveló el New York Post.

WANTED for AN ASSAULT in the vicinity of 108 8th avenue . #manhattan @NYPD10pct on 6/1/21 @ 9:50 PM. Two victims were pepper sprayed in the face. Reward up to $3500 Seen him ? Know who he is ? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/gH0FXq5Ccd