Joven es noqueado por el dueño asiático de una tienda tras amenazarlo

El altercado ocurrió en una tienda ubicada en el centro de Dublín, Irlanda, cuando dos hombres de origen asiático sacaron a patadas y empujones a un joven hombre blanco de una tienda y le exigieron que se vaya, pero el sujeto continuó intentando entrar y amenazó a ambos hombres.

Luego de varios empujones, el supuesto dueño de la tienda, quien es un adulto mayor, le advirtió una vez más al sujeto que se retirara mientras levantaba su puño, diciéndole '¿lo quieres?', pero el hombre ignoró la advertencia y también lo amenazó, por lo que el dueño del lugar le asestó un golpe en la cara, el cual lo dejó inconsciente.

El video acabó luego de que varios testigos se acercaran el joven inconsciente y se desconoce si alguien terminó arrestado; sin embargo, el video se volvió viral en Twitter y Reddit, con muchos usuarios defendiendo al dueño de la tienda y elogiando la fuera de y precisión de su golpe.

Anti-Asian racist in Ireland tries to bully a storeowner and gets knocked out pic.twitter.com/sY84P8yAVW