Películas animadas que merecen ser más vistas

Algo fantástico de las películas animadas es que son relatos con muchas posibilidades por su formato, amenas en el general, dado que suelen estar dirigidas al público infantil, además de por eso mismo llenas de lecciones importantes de vida.

Estas son algunas grandiosas historias, que lamentablemente no son tan reconocidas, sonadas o vistas.

Abril y el mundo extraordinario

Trabajo con un toque ‘steam punk’, lleno de aventuras e imaginación, además de ideas relevantes sobre tecnología, biogenética y desarrollo social. Bien balanceada y con un dibujo clásico genial.

Wolfwalkers

Con un estilizado trabajo visual, la cinta evita la fórmula narrativa prestablecida y en cambio relata con emoción una historia de fantasía que aborda cosas importantes como colonialismo o identidad.

My Life As A Courgette

Bello relato sobre amistad, familia, solidaridad y crecimiento, de pronto parece demasiado triste, niños en un orfanato con vidas trágicas, pero elige ver el lado positivo de las cosas y se agradece.

Rango

No se habla mucho de esta película ganadora del Oscar en la categoría de mejor cinta animada, lo que es lamentable, porque es un western moderno e ingenioso, sin clichés y muy buen humor.

The Pirates! In an Adventure with Scientists!

Realizada a partir de la técnica ‘stop motion’, cuenta con un sencillo pero curioso sentido de la comedia y sigue a unos piratas inexpertos, tratando de ganar una competencia de reconocimiento.

The Book of Life

Inspirada en la celebración del Día de Muertos, el colorido y gráficos son llamativos, la historia es efectiva, la aventura es interesante por los temas que trata y de paso hay también música presente.

Hoodwinked!

La película casi ha quedado perdida pese a que es una interesante parodia al relato de Caperucita Roja. Sencilla pero con tino cómico, no atrajo quizá porque el trabajo visual es algo burdo.

Isle of dogs

Fantástica por su historia y realización, el tono es muy atractivo y se rodea de reflexiones sobre valores, modernización y rechazo social. Su legado debería ser más grande, dados los involucrados.