Prepara la forma ‘perfecta’ de renunciar a su empleo, pero el plan le sale mal

Una mujer planeó la forma más ingeniosa que pudo para avisarle a su jefe que renunciaba a su empleo, sin embargo, nada salió como esperado por un inconveniente de último minuto.

Tasha King renunció a su trabajo para convertirse en repostera de tiempo completo, así que preparó un pastel que leía: “Sorry for your loss. It's me. I quit” (Lo siento por su pérdida. Soy yo. Lo dejo).

La idea era darle el pastel a su jefe antes de dejar el trabajo de asistente, pero su jefe no le pagó a tiempo su último sueldo, así que King no pudo llevar el postre el día que tenía planeado y terminó comiéndoselo ella con su familia, recoge el diario Mirror.

"En realidad, nunca le llegó. La intención era divertirse un poco con la situación, la vida es demasiado corta para ser seria. Una galleta de renuncia es mucho mejor que una carta, ¿no?”, comenta Tasha sobre que su jefe nunca recibió el pastel pero dice que al menos le tomó una fotografía a su creación y se la mandó.