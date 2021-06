Respalda AMLO propuesta de Arturo Zaldívar sobre consulta para extender periodo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, acerca de realizar una consulta extraordinaria para que el Pleno de Ministros decida si procede o no la prolongación de su periodo en el cargo por dos años.

"Bien, lo que él decida, él es libre y es un asunto que al final lo tienen que resolver los ministros, porque los 11 ministros, en este caso no participaría él, serían 10, para que una ley se declare inconstitucional se requieren dos terceras partes de los votos, es decir, si 3 ministros dicen que es constitucional la ley, eso es lo que prevalece, si son 2, ya no, se necesita mayoría calificada en la Suprema Corte para declarar inconstitucional una ley, que tiene que ver con otro poder, porque esa ley fue aprobada en el poder legislativo que también es independiente, autónomo, esas son las reglas, entonces lo que decidan", dijo.

El mandatario resaltó que el periodo del ministro Zaldívar concluye en 2024 y que la extensión de mandato no significa una reelección, pero enfatizó que el ministro está en su derecho de decidir al respecto.

"Él es libre desde luego y se trata de un poder autónomo independiente, yo di mi opinión de que estoy a favor de que se amplíe el plazo, no es una reelección, el ministro Zaldívar concluye en el 24 y no puede por ningún motivo continuar como ministro, no puede ya reelegirse, lo que se aprobó en el Senado es que se amplíe su plazo como presidente de la Corte, que concluya ahora a finales de este año y que se amplíe 2 años".

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador se pronunció en contra de los ministros que están a favor de los "potentados" y propuso nombrar a la Corte como "Suprema Corte del Derecho", lamentó que la "mayoría" de los ministros no piensen en la justicia.

"Si continúa el ministro Zaldívar, que es un hombre íntegro, honesto, se garantizaría el combate a la corrupción, si cambia el ministro Zaldívar, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia, piensan, si acaso solo en el derecho, por eso hay veces que he propuesto que se considere el cambiarle de nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho, la mayoría de los ministros tienen una concepción conservadora, pues cómo van a combatir la corrupción al interior del poder judicial si ellos la propiciaron, yo estoy a favor de que se amplíe el plazo, los dos años para que se mantenga, sin embargo en este caso lo tiene que resolver la SCJN", remarcó.