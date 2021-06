Verano peligroso

Pasada la decepción santista en la Liga MX, la vida tiene que seguir. El verano está a punto de llegar al hemisferio norte del planeta futbol. La decepción mexicana ya hizo su prematura aparición el pasado domingo, día de elecciones en el territorio nacional.

La batalla puso frente a frente a los dos grandes del área en un torneo de cuyo nombre no quiero acordarme: México contra Estados Unidos, el duelo del orgullo.

Los gringos siendo visitantes aún en su propio suelo; vasos y líquidos les llovieron a los jugadores en los festejos de la victoria. El mexicano que no aprende y el grito homofóbico se hizo presente por enésima ocasión. En la cancha, vimos un equipo mediano al que se le solía llamar “Selección Mayor”. Con jugadores de experiencia y recorrido, todo para terminar fallando un penal.

La diferencia la hizo alguien como Pulisic, acostumbrado a festejar y celebrar trofeos. La nueva joya del futbol estadounidense, a quienes tontamente durante la transmisión quisieron comparar con Donovan, puso el ejemplo de cómo ser factor para bien y no cómo perderse cuando más se le necesita.

El táctico es el gol, lo vimos en cada serie del Santos durante la liguilla pasada. El táctico fue y vino durante un entretenido encuentro en Denver, con resultado adverso para los nuestros. Pero nada más doloroso que aquel descalabro ante el equipo de las barras y las estrellas en 2002, en el Mundial de Corea / Japón; y el principal responsable de aquella ridícula jornada aún tiene trabajo y sueldo millonario. En fin, la “hipocresía”.

Volvamos al encuentro de la noche triste. México pierde una final contra Estados Unidos, una pena, una lágrima, una realidad; México ya no está para seguir jugando tan sobrado ante los rivales fuertes del área. Una llamada de atención, una más. Se viene Copa Oro, se vienen Olímpicos… esperemos se corrija a tiempo.

Lo peor de la final del domingo no sucedió en el campo, sino en la transmisión. Qué narradores y comentaristas tan tendenciosos, ¡unos auténticos porristas! Alguien debería decirles algo; realmente de pena ajena la forma en que pretenden hacernos ver un partido. Lástima que no había otra opción. Por eso vemos aficionados en México que no digieren y aceptan una derrota de su equipo y siempre culpan a todos menos a los que jugaron. Ya es tiempo de crecer, ¿no?

La buena noticia es que estamos a solo unos días de la Euro 2020, que por obvias razones no pudo llevarse a cabo durante el año que le tocaba, pero que casi por obra del espíritu santo, está punto de disfrutarse. Futbol de primera, justo para olvidar todo mal que nos aqueja.

La Copa América también se asoma, con Brasil como tercera sede luego de los problemas sanitarios en Colombia y Argentina; ¡Dios los agarre confesados! El panorama es similar al de crisis económica que se vivió durante 2014 en el país sudamericano, justo antes de disputarse la Copa del Mundo. Negocios son negocios; el dinero es primero.

Antes de decir adiós por hoy, les recuerdo que nuestros queridos Algodoneros reciben a partir de hoy, en el Estadio de la Revolución, a Saraperos de Saltillo. Ojalá el Unión Laguna se pueda levantar de la barrida la semana anterior en el Francisco I. Madero; tres derrotas dolorosísimas luego del buen arranque que había tenido el equipo; hoy, pasaron del cuarto al quinto lugar en la Zona Norte, pero la revancha llama a la puerta. Para el fin de semana, viaje a Nuevo Laredo.

Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX. ¡Nos vemos en el beisbol!

Eduardo Sepúlveda // @Foko_54