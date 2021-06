Reaccionan alcaldes a resultados de la votación en La Laguna

Los alcaldes de San Pedro, Matamoros y Francisco I. Madero, emitieron una opinión sobre el resultado de la jornada del domingo 6 de junio, donde cabe resaltar que los tres buscaban la reelección.

VAMOS ADELANTE: PATY GRADO FALCÓN

Patricia Grado Falcón, alcaldesa de San Pedro postulada por el Partido Acción Nacional (PAN), mediante redes sociales envió el mejor de los éxitos a quien calificó como "mi compañero de contienda", refiriéndose a David Ruiz Mejía, candidato ganador del PRI.

"Quiero agradecer principalmente a Dios, quien siempre me protegió y guió en cada una de las decisiones y acciones que realicé durante esta contienda. Agradezco a mi familia y amigos por su incondicional apoyo y muestras de cariño, de igual forma al equipo que lo dio todo en la batalla", se lee en el mensaje.

"Tal vez no ganamos esta contienda, pero lo que sí gane fue el cariño y la confianza de muchos sampetrinos que creyeron en mi proyecto y en mis propuestas. Siempre lo he dicho, San Pedro no se construye en solo tres años, el crecimiento debe continuar, nuestro municipio ¡Seguirá adelante!".

Grado terminó su mensaje resaltando que seguirá trabajando "como siempre lo he hecho, por ustedes y por el amor a San Pedro, ¡Vamos adelante!".

SEGUIREMOS TRABAJANDO: PIÑA

El alcalde de Matamoros, Horacio Piña, quien también buscaba la reelección abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo lo siguiente: "Seguiremos trabajando hasta el último momento en beneficio de nuestro municipio, la ejecución de proyectos ya programados no se detendrá, las gestiones pendientes seguirán y el trabajo de todas las dependencias será como siempre, acorde al compromiso que hemos tenido al gobernar".

"Antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que creyeron en mí y en mi equipo de trabajo. Gracias a todos los ciudadanos que votaron por nosotros y que siguen apoyando este proyecto de cambio para nuestro Matamoros".

El edil reconoció el triunfo del candidato del partido tricolor, Miguel Ángel Ramírez López.

"La respetamos y pondremos de nuestra parte lo que corresponde como presidente municipal para que la transición sea acorde a la normativa".

TRIUNFO HISTÓRICO: JONATHAN ÁVALOS

Por último, el morenista Jonathan Ávalos Rodríguez, dijo que "ahora sí habrá oportunidad de bajar recursos estatales y federales. Hay muchas cosas, muchos proyectos en todas las secretarias, ahora que ya están abiertos al norte de México, acuérdate que todo estaba muy enfocado al sur y el centro, pues imagínate, estamos muy contentos de poder ahorita bajar recursos estatales y federales".

Agradeció "infinitamente" el apoyo que los ciudadanos le dieron en las urnas con el voto efectivo a él y a su partido, pues cabe recordar que también se perfiló el triunfo del candidato a diputado federal por el Distrito 02, Javier Borrego.

Agregó que la gente le dio el voto "al partido de las mayorías en el país y en el municipio", por lo que dijo es el triunfo histórico, pues por primera vez se da una reelección.

Manifestó que el triunfo lo obtuvo pese a que en la jornada electoral se registraron "muchas incidencias negativas, muchas cosas que ya sabemos que siempre pasan, pero el pueblo salió a votar, a elegir a pesar de todo y gracias a Dios seguimos".