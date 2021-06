Retoman clases presenciales 80 mil niños en Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que este lunes regresaron a clases de forma voluntaria cerca de 80 mil niños de mil 113 escuelas, de las cuales 716 son privadas y el resto públicas.

"Es una primera apertura de las escuelas en la Ciudad de México y por supuesto que hay diálogo con los maestros y las comunidades educativas por lo que van a ir abriendo poco a poco".

Sheinbaum Pardo dijo que se sigue avanzando con las comunidades educativas y reiteró que el regreso a clases es de forma voluntaria y no obligatoria. "Se sigue avanzando para ver si entraran en la siguiente semana o si se esperan hasta el siguiente ciclo escolar pero es importante que vayan abriendo poco a poco sobre todo para dar oportunidad a aquellos jóvenes, niñas y niños que no tuvieron oportunidad o que no llevaron las clases a distancia de mejor manera y que tengan este contacto con sus profesores".

Ahora que la CDMX pasó a semáforo verde, se retoman todas las actividades laborales, los espacios públicos se abrirán de forma regular y las niñas y niños podrán regresar a las escuelas.

Además de los servicios básicos de salud, con el semáforo verde se permite la operación de gimnasios, así como la operación de restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, asociaciones y organizaciones civiles y políticas, cines y teatros, peluquerías y estéticas, corporativos y oficinas de servicios privados, oficinas gubernamentales, servicios inmobiliarios, servicios religiosos, servicios recreativos y parques, entre otros.

Regreso

El gobierno local enfatiza que aunque el semáforo cambie a verde, las personas deberán continuar implementando las siguientes medidas para contener la pandemia:

*1. Uso del cubrebocas

* 2. Sana distancia

*3. Lavado de manos y uso del gel antibacterial

*4. Limpieza y desinfección constante de espacios de uso común