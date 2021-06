Tras la experiencia del quehacer teatral

Con una carrera de 48 años, el maestro Juan Carlos Martínez recuerda el llamado que la vida le hizo para que subiese a los escenarios.

Y es que en los años sesenta, Torreón era tierra fértil para el desarrollo teatral. Martínez hace una acento en su libreto de vida y recalca al personaje de Rogelio Luévano como un muchacho con inquietud artística, también nombra a otros actores como Humberto Zurita o Virginia Valdivieso, férreos defensores de las artes escénicas que solían ejecutar su talento en el Teatro Mayrán (hoy Teatro Alfonso Garibay).

Rogelio Luévano fue la principal influencia para que el maestro Juan Carlos Martínez se acercara al teatro. "Así me la pasé llevando cursos con diferentes maestros y un día me dan una beca para ir a estudiar a la ENAT (Escuela Nacional de Arte Teatral)".

Ya en Ciudad de México, Juan Carlos tuvo la suerte de encontrarse con Humberto Zurita, quien le aconsejó dejar la ENAT e inscribirse en el Centro Universitario de Teatro (CUT). En esas aulas conoció a grandes maestros como José Caballero, Juan Tovar, Ludwik Margules, entre otros. Así se nutrió de experiencias que le permitiesen realizar el quehacer teatral.

"Normalmente se cree que los actores solamente nos capacitamos en lo escénico, en lo relativo a la escena. No hay nada más lejano a la formación integral que contempla el CUT que eso. Ahí se nos enseñaba escenografía, iluminación, producción, dirección, gestoría, promoción, había una serie de materias que nos daban como complemento, como hacedores de teatro, no sólo como actores".

TALLERES

Con esta filosofía integral que lo ha acompañado desde las aulas del CUT, yen conjunto con la compañía Hoja en Blanco Teatro, el maestro Juan Carlos Martínez impartirá un par de talleres en el Centro Cultural José R. Mijares de Torreón.

El primero de ellos estará orientado a principiantes, pues se trata de una introducción a las artes escénicas, donde los participantes recibirán las bases del ejercicio teatral y se realizará seguimiento hacia un segundo nivel.

"Es un curso de iniciación que contempla las bases de la actuación y cuáles son los puntos a desarrollar dentro de tu intelecto y de lo físico: vocal, dancístico y corporal".

Este taller se realizará del 15 de junio al 30 de septiembre, en un horario de martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.

Mientras tanto, el maestro Martínez también has diseñado un curso paralelo para actores con experiencia donde se contempla la dirección, la producción y conceptualización de la idea.

"Es decir, vamos a trabajar sobre las necesidades del actor ya con experiencia, ya sea su voz, ya sea su cuerpo, su proyección emotiva, su interiorización o su metodología de investigación y construcción del personaje, porque vamos a trabajar sobre textos escritos, dramaturgia, donde los actores van a poner a prueba su conocimiento tanto de la producción, época, historia y planteamiento estético".

Este segundo curso supone una clínica teatral , cuyo objetivo final será la realización de un montaje, de un espectáculo a partir de lo aprendido en el taller.

La clínica teatral comenzará el próximo lunes 14 de junio, pero sus horarios aún no se han establecido pues se definirán en tenor de la disponibilidad de los actores inscritos.

Martínez acentúa que debido a la pandemia "muchos de los actores están desenganchados. No han hecho prácticas de campo, no han hecho investigación, no han realizado estudios. Desgraciadamente por la pandemia, todo el año pasado se dejó de producir mucho teatro aquí en la Comarca y muchos de los actores se encuentran fuera de cancha, de ahí la necesidad de retomar el tallereo en la clínica. ¿Qué es lo que necesitamos los actores que ya tenemos cierta formación y con esta nueva información que vamos a obtener".

El maestro también afirma que se pretende dejar esta clínica como un laboratorio de montaje, donde los interesados puedan acercarse con una propuesta para implementarla.

"El laboratorio no sólo estará dirigido por mí, sino también por un grupo de teatristas, de casas productores, de gestores de cultura y demás".

Martínez estuvo cuatro años fuera de la ciudad y tuvo que retornar debido a la pandemia. Refiere que este fenómeno sanitario ha golpeado duro al teatro local. Resalta que Torreón ha sido una de las ciudades mexicanas más importantes para el teatro, pues antes de la pandemia se llegaron a realizar hasta 40 montajes al año.

"Al regreso me encuentro con mucha hambre, con muchas ganas de hacer teatro".

Los interesados en inscribirse pueden acudir al Centro Cultural José R. Mijares o comunicarse al teléfono 415 268325.