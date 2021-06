Coahuila supera media de participación electoral: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que durante la jornada electoral la participación ciudadana en el estado de Coahuila superó la media nacional al registrar un 57 % de votantes. De acuerdo con José Luis Vázquez, vocal ejecutivo del Consejo, la media se ubicó en el 51 %, mientras que en el estado fue de seis por ciento más. Lo anterior con base en los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

"Fue un poco más del 57 %, un porcentaje interesante porque la media nacional preliminar anda en el 61 %", indicó.

En lo que corresponde a las elecciones de diputados, manifestó que todos los paquetes electorales fueron recibidos a las siete de la mañana de ayer, por lo que se encuentran en resguardo para realizar el computo.

"Hay que reconocer a los 35 mil ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casillas, obsequiaron y dispusieron de su día domingo desde las siete de la mañana hasta que cerraron para cumplir con la obligación ciudadana", dijo.

Recordó que durante las elecciones hubo algunas incidencias menores, las cuales no pasaron a mayores.

"Se presentaron las que tuvieron que ver con partidos políticos que llegaron a una casilla que no les correspondía y que no se les permitió estar ahí porque no venían en las listas del presidente de casilla", ejemplificó. No obstante, el vocal señaló que estas fueron solucionadas en su momento.

Por otro lado, señaló que lo que sigue es la etapa del cómputo distrital, que es donde de manera oficial se determinará quién ganó las elecciones en cada distrito federal. "Ahorita la información que tenemos es preliminar, la cual generalmente coincide mucho con la oficial, pero finalmente será a partir de los compuestos que inician este miércoles que se determine a los ganadores".

Será entonces cuando se determine si habrá un reconteo de votos y una vez que concluya se estará en condiciones de entregar las constancias de mayoría y validez a los candidatos ganadores.

El día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme, informó que el proceso electoral en Coahuila transcurrió en completa calma y no se registraron incidentes mayores en las 3 mil 903 casillas instaladas en la entidad.

Resaltó que la participación del electorado, del 57 por ciento, significó una votación de alrededor de un millón 294 mil coahuilenses de un total de 2 millones 262 mil que componen la lista nominal.