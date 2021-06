Concluye Bienestar blindaje electoral en México; finaliza resguardo

La Secretaría de Bienestar informó que concluyó sin incidencias el Programa de Blindaje Electoral en todo el país, con lo que finaliza el resguardo de inmuebles y parques vehiculares de sus delegaciones de Programas para el Desarrollo iniciado desde el viernes 4 de junio para impedir cualquier desvío antes y durante las elecciones federales y locales de este domingo.

"Con ello, y una vez cumplidos los objetivos de salvaguardar los recursos de programas sociales y garantizar la observancia de los principios de imparcialidad y equidad durante los procesos electorales, la Secretaría de Bienestar dio por concluido su Programa de Blindaje Electoral 2021, implementado en coordinación con autoridades electorales", reiteró.

Precisó que la estrategia culminó formalmente sin incidentes esta mañana con el levantamiento de los sellos que resguardaron los inmuebles, estacionamientos y parques vehiculares de las delegaciones de Programas para el Desarrollo en los estados, así como de oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México.

Al igual que su colocación, el retiro de sellos estuvo a cargo de grupos de trabajo instalados en coordinación con la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia, el Órgano Interno de Control, la Unidad de Coordinación de Delegaciones y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

"Antes y durante la jornada electoral, los grupos de trabajo realizaron recorridos de verificación en los que constataron el estado físico y sin alteraciones de los sellos de blindaje y la no existencia de propaganda electoral ni gubernamental en inmuebles y vehículos resguardados", dijo.

Comentó que en la Ciudad de México se resguardaron inmuebles, estacionamientos y parques vehiculares de las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar ubicadas en Paseo de la Reforma No. 116 y No. 151, así como el almacén y la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo, situada en Lucerna No. 24, colonia Juárez, en la demarcación Cuauhtémoc.

También las instalaciones y vehículos de los organismos desconcentrados y descentralizados: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis); Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve); Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), e Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes).

La dependencia indicó que a través del Programa de Blindaje Electoral se brindó capacitación al personal de Bienestar para garantizar la administración honesta y transparente de los programas sociales durante el proceso electoral y se creó conciencia sobre las implicaciones de los delitos electorales y sus consecuencias.