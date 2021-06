Adulta mayor es golpeada ferozmente por repartidora tras una discusión

El incidente fue captado en Castro Valley, California, cuando Itzel Ramirez, de 21 años de edad, arribó a un complejo habitacional para hacer entregas de paquetería y una mujer de 67 años que recibió una notificación por parte de la compañía de que su pedido arribó, salió a recibir su paquete, pero la empleada le dijo que en unos momentos se lo entregaría.

Luego de haber esperado 15 minutos, la anciana le volvió a preguntar a Ramirez, quien estaba entregando pedidos a otros departamentos, sobre su paquete, a lo que la repartidora supuestamente le reclamó y le cuestionó su 'privilegio blanco' y la mujer respondió 'no tienes que ser una perra al respecto', informó el portal KTVU-TV.

Al escuchar esa respuesta, Ramirez golpeó varias veces la cara y cabeza de la anciana, quien ya se había retirado unos pasos de ella, hasta que la repartidora se detuvo y se alejó de su víctima.

El portal Daily Mail reportó que la anciana terminó con la nariz rota debido al ataque, mientras que Ramirez fue despedida de su trabajo y arrestada por las autoridades y está detenida bajo una fianza de 100 mil dólares.

SHOCKING VIDEO shows an Amazon Driver giving a 67 year old Castro Valley woman a beat down after words were exchanged. 21 year old woman arrested by Alco Sherrif…who says suspect claims self defense. @kron4news pic.twitter.com/umTVNityDi