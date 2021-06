Hombre acribilla a niño de 10 años y hiere a un adulto tras disputa vehicular

El homicidio ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre detonó varias veces un arma de fuego hacia una casa luego de que tuvo una disputa relacionada con la entrada de coches compartida con uno de sus habitantes, y terminó hiriendo a un hombre de 29 años de edad y matando a un niño de 10 años de edad.

Albert Wallace, el padre de la víctima, de 57 años de edad, escuchó los disparos y corrió hacia la entrada de la casa, en donde vio a su hijo, Justin, tirado en el piso y descubrió que recibió un impacto de bala en el abdomen, por lo que decidió llamar a una ambulancia. Cuando arribaron los paramédicos, el menor recibió atención médica pero sucumbió a sus heridas y fue declarado muerto, reportó el New York Post.

El padre de la víctima declaró a medios locales que cree que el perpetrador abrió fuego por una disputa desde años entre su hermana, la dueña de la casa en donde ocurrió el asesinato, y sus vecinos por una entrada de coches compartida, y el responsable tuvo una discusión con el sobrino de Wallace momentos antes del suceso, algo que las autoridades confirmaron como una posible causa.

Hasta el momento las autoridades no han arrestado al principal sospechoso, por lo que difundieron el video en redes sociales con el fin de que los ciudadanos les proporcionen cualquier tipo de información.

WANTED for HOMICIDE: Do you know this guy? On 6/5/21 at approx 9:33 PM, in front of 342 Beach 45 St in Queens, the suspect fired numerous rounds, striking a 29-year-old male & killing a 10-year-old boy. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/cxp13hqEjI