Granjero usa un tractor para voltear la camioneta que bloqueaba su camino

El incidente ocurrió en Bernard Castle, Condado de Durham, Inglaterra, cuando un granjero se percató de que había una camioneta bloqueando la entrada de su granja y decidió subirse a su tractor, el cual en realidad era un manipulador telescópico, y procedió a levantar el vehículo del piso y lo volteó.

Un testigo captó el momento en el que el dueño del vehículo intentó detener al granjero pero este continuó dañando a la camioneta a pesar de las insistencias del motorista, Momentos después, el granjero golpeó al hombre con las horquillas de la máquina, tirándolo al piso.

El video fue publicado en redes sociales y se volvió viral, con algunas personas acusando al granjero de ir demasiado lejos cuando golpeó al dueño de la camioneta, mientras que otros expresaron su apoyo hacia él por defender su propiedad.

Las autoridades del condado de Durham declararon que están investigando el suceso, reveló el portal Metro.

I fully condone this. well done farmer for getting rid of this car in front of his gate! pic.twitter.com/66v8GHh6wW