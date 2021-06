Vecinos se quejan de un ‘vehículo ruidoso’ en su colonia

Las dos demandas presentadas acusan el dueño del vehículo, Bryan Hillman, por su conducción ‘ruidosa e imprudente’.

Según una publicación en redes sociales de esta persona, de Carlsbad, California, un vecino le reclama 10 mil dólares, 198 mil pesos, en daños, y el otro 5 mil dólares, 99 mil pesos.

Uno de los demandantes dice que los ‘ruidosos silenciadores modificados y la conducción imprudente’ de Hillman han sido una molestia desde que se mudó en 2017, lo que significa que pide 2 mil dólares por cada año que ha vivido ahí y ‘molestado’ al vecindario. La otra persona demandante señala también como argumento conducción imprudente, pero estima que sólo deban exigirle a Hillman mil dólares por cada año que ha pasado.

