Niñas chocan un vehículo que tomaron, ‘porque querían ir a nadar’

Las menores condujeron varios kilómetros desde su casa en West Jordan, en Utah, Estados Unidos, al norte hasta West Valley City, cuando chocaron el vehículo contra un camión, informa FOX 13 en Salt Lake City.

Ambas niñas llevaban cinturones de seguridad y nadie más resultó herido en el incidente. Según el teniente de policía de West Valley City, Bill Merritt, si las niñas no hubieran llevado puesto el cinturón, “habría sido bastante malo".

Las niñas salieron de casa durante la madrugada, cuando sus padres estaban durmiendo; éstos no se enteraron de nada sino hasta que la policía les llamó para informarles del accidente.

Ambos vehículos tuvieron que ser remolcados y según la policía, la idea del viaje se les ocurrió por cuenta propia a las niñas. "Supongo que tenían la intención de comenzar sus vacaciones de verano un poco antes", dijo a KSL la portavoz de la policía de West Valley, Roxeanne Vainuku. "No sé si les diremos que iban por el camino equivocado", para llegar a California, añade el teniente de este departamento, Sean McCarthy.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC