'¿Un alíen?'; el video de la criatura humanoide que se hizo viral en redes sociales

El material que se presume habría sido filmado en el estado de Jharkhand, muestra a lo que parece ser una persona desnuda caminando por la carretera, mientras es interceptado por hombres que lo siguen y graban a bordo de motocicletas.

Sin embargo, es la forma 'alargada' de la 'criatura', su pálida piel y cabeza 'ovalada', lo que ha hecho pensar a internautas que se trata de un 'alíen' o una 'extraña criatura'.

Por supuesto, más allá de las teorías de tintes paranormales, algunos señalan que podría tratarse de una persona que quizá padece de sus facultades mentales.

El video fue difundido en Twitter y hasta la fecha suma más de 120 mil 'me gusta'.

Por su parte y ante el revuelo que han causado las imágenes en el estado indio, la policía local de Jharkhand, solicita a la persona que filmó las imágenes que presente una denuncia formal, ya que ponen en duda la veracidad del video.

The video has become talk of the town. People are assuming it to be an Alien and it actually could be, keenly observe the 13th second of the video, A red Lapros wing UFO flying with jangling sound. Place-Near Hazaribagh,Jharkhand @isro @NASA @aajtak @ndtv @republic @BBCWorld pic.twitter.com/P4hcLf5yNn