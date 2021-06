Se hace pasar por su hija para demostrar que las escuelas ‘necesitan mejor seguridad’

La estadounidense Casey García, de 30 años, fue arrestada por hacerse pasar por su hija de 13 en una escuela secundaria y ahora enfrenta cargos por allanamiento de morada y alteración de registros gubernamentales.

La mujer de San Elizario, Texas, filmó la experiencia para ‘demostrar que las escuelas necesitan mejor vigilancia’, señalan los medios locales.

En el clip que documentó todo, compartido en redes sociales, se observa a Casey vestida con una sudadera, lentes y cubrebocas negro, entrando a la escuela. "¿Parezco una niña del séptimo grado? ¿No? Genial, ¡impresionante!", dice ella. También se le ve comiendo en la cafetería y asistiendo a una clase de matemáticas, mientras alguien se dirige a ella por el nombre de su hija. Algunos alumnos la reconocieron, pero según dice Casey en el video, mantuvieron esto en secreto por ella.

"Los profesores estaban tan preocupados por los estudiantes que estaban en línea que no prestaban atención a los estudiantes que estaban allí físicamente", comenta Casey. “Creo que lo que me rompió el corazón fue entrar y hacerme pasar por una estudiante de séptimo grado. Quiero decir que no soy una niña, pero no fue difícil", agrega.

"La última profesora, que era mujer, me dijo: 'Julie, ¿puedes quedarte después de clase? Y le respondí que sí. Me miró y dijo: 'Tú no eres Julie'", explica, respecto a que sólo un adulto logró descubrirla.

Según García, todo se trató de un ‘experimento social’. "Necesitamos una mejor seguridad en nuestras escuelas […] Expuse los peligros de nuestras escuelas y estoy tratando de proteger a mis hijos y a los suyos. Si quieren perseguirme por eso, realmente no hay nada más que pueda decir", dice.