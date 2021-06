Morena y aliados pierden la mayoría calificada en la Cámara de Diputados

Tras la jornada electoral federal 2021, que tuvo una amplia votación de entre 51.7% y 52.5%, Morena y sus aliados están en el camino de perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les impediría modificar la Constitución por sí solos. En cambio, la oposición se perfila a su vez para incrementar, de manera significativa, sus curules en el Palacio de San Lázaro.

De acuerdo con los conteos rápidos que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), para el caso de la conformación de la Cámara de Diputados, los tres partidos políticos de reciente creación: Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, estarían perdiendo el registro, tras obtener menos de 3% de la votación.

A las 23:00 horas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio a conocer los primeros resultados preliminares sobre la votación para la elegir la nueva integración de la Cámara Baja. La numeralia fue calculada por un comité técnico integrado por científicos expertos en estadística y matemáticas que diseñaron una muestra representativa para todo el país.

Con ello se obtuvo que entre los 93.5 millones de electores inscritos para votar, emitieron su sufragio entre el 51.7 y 52.5%.

El rango de voto, expuso Córdova Vianello, ubica a Morena con un logró de 34.9% a 35% de los sufragios; PAN, 18.5% a 19.3%; PRI, 17.8% a 18.5%; MC, 7.1% a 7.5%; PVEM, 5.5% a 6.0%; PRD, 3.5% y 3.9%; PT, 3.1% a 3.5%; PES, 2.7% a 3%; RSP, 1.8% a 2.0% y Fuerza por México, 2.6% a 2.8%.

Las estimaciones del comité técnico convocado por el INE arrojó el número de diputados totales (de mayoría relativa y representación proporcional) para cada fuerza política.

“Hay que recordar que toda la información que hasta el momento hemos proporcionado, tanto a través de conteo rápido como del PREP [Programa de Resultados Electorales Preliminares], es de carácter preliminar. Los resultados definitivos de las elecciones federales (…) serán los que surjan de los cómputos que iniciarán el próximo miércoles en los 300 consejos distritales del instituto”, expuso Córdova Vianello.

Para la 65 Legislatura que arranca el próximo 1 de septiembre, el conteo rápido arrojó que Morena podría tener entre 190 y 203 diputaciones; PAN de 106 a 117; PRI de 63 a 75; PRD, de 12 a 21; PVEM, de 40 a 48; PT, de 35 a 41; MC, de 20 a 27; PES, puede ir de ninguna a seis, y RSP, Fuerza por México, así como independientes, no alcanzarían ninguna curul.

En la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados PT, PES y PVEM tienen casi una mayoría calificada: 332 legisladores afines al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Morena cuenta con 253 diputados; PT, 47; PES, 21, y el PVEM 11. La oposición está integrada por 164 legisladores: 79 diputados del PAN; 49 del PRI, 25 de MC y 11 del PRD. Así como cuatro diputados sin partido.

“A nombre del Instituto Nacional Electoral reconozco y agradezco a los partidos políticos, a sus candidatas y candidatos, a los aspirantes independientes; a las instituciones del Estado que nos apoyaron y a los medios de comunicación que nos han acompañado, por haber contribuido a demostrar que en México, las elecciones son ya parte cotidiana de nuestra vida democrática”, indicó Córdova Vianello.

El funcionario celebró que la ciudadanía saliera a votar para incidir en el futuro de la nación: “Considerando los desafíos que enfrentaba esta jornada electoral en el contexto de la pandemia de Covid-19, el balance es, sin duda, positivo para nuestra sociedad y para la democracia mexicana”.

El último dato dado a conocer por el INE, fue que 99.91% de la totalidad de casillas fue instalada. Sólo fueron 30 las que no se pudieron abrir en Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas.

De las 30 casillas que no lograron ser instaladas: 15 fue porque se reportó el robo o destrucción de la documentación y materiales electorales. En 14 se reportaron condiciones de inseguridad y de violencia que no permitieron la instalación de la casilla o la entrega de la documentación a las o los presidentes de las mesas directivas. En una casilla la población no permitió la instalación.

En el transcurso de la jornada electoral se reportó la suspensión definitiva de la votación en 115 casillas, por violencia, destrucción de documentación, intento de votación sin credencial y condiciones climáticas, en: Chiapas, México, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Baja California, San Luis Potosí, Sinaloa y Jalisco.

Se reportaron 6 mil 40 incidentes, en los que se informó sobre propaganda política de partidos cercana a la casilla o la votación de algún ciudadano que no se encontró en lista nominal. De esas situaciones se logró resolver 54.87%.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), la jornada electoral cerró con 76 denuncias y 12 detenidos, por posibles delitos en la materia.