Aceptará Morena resultados si pierde mayoría en Cámara de Diputados: Mier

En la jornada electoral del 6 de junio, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, votó en una casilla ubicada en el municipio de San Andrés, en Cholula, Puebla.

El líder de Morena en la Cámara Baja destacó una jornada tranquila e invitó a la ciudadanía a salir a ejercer su derecho al sufragio, pues aseguró que está en juego el futuro del país.

"Lo que está en juego es el futuro del país. El avanzar en la transformación o el retroceso y regresar al viejo régimen, al 'ancien régime' dicen los franceses y eso representa, y la gente lo sabe, mayor corrupción, representa desigualdad, un manejo desigual del presupuesto y nosotros nos apostamos por un camino más justo, más igualitario y un país en competitividad, pero sin desigualdad", puntualizó.

Mier Velazco dijo que en caso de perder la mayoría en el Congreso, aceptarán los resultados, porque "el movimiento fue víctima muchas veces de fraudes electorales y tenemos que ser congruentes". Además, solicitó imparcialidad de las autoridades electorales.

"Que el árbitro sea imparcial, que garantice la legalidad, que no se carguen los dados para nadie, que no haya uso de recursos públicos, que los gobiernos cumplan con su obligación de garantizar que la gente se pueda expresar libremente y que no estén acuartelados permitiendo que haya desmanes como está sucediendo en muchos estados del país, en muchos municipios, donde los gobiernos municipales, en aras de favorecer al partido que pertenecen, se han hecho ojos de hormiga y se han hecho patos", expresó.