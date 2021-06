Roban paquetería electoral en Oaxaca; sujetos se hacían pasar por personal de IEEPCO

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este sábado 5 de junio fue robada paquetería electoral federal de la casilla C1, de la sección electoral 0446, correspondiente a la agencia municipal de San José Llano Grande, Miahuatlán, municipio de la región de la Sierra Sur de Oaxaca.

Los hechos sucedieron alrededor de las 18:50 horas de la tarde de ayer, cuando dos sujetos que se hacían pasar por personal del Instituto Estatal Electoral y de de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), robaron bajo engaños unas 800 boletas de casilla la Contigua 1 de sección electoral 0446 correspondiente a la agencia municipal de San José Llano Grande, en Miahuatlán.

El instituto afirmó que ya fueron interpuestas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Fiscalía General de la República (FGR).

El delegado del INE en Oaxaca, Edgar Arias Alba, dijo en rueda de prensa que las boletas no pueden ser canceladas, "porque no las tenemos, pero esas boletas no podrán aparecer por ahí".

Consideró que "es muy difícil" que las boletas aparezcan en otras casillas, dado que son espacios que están llenos de funcionarios electorales, así como representantes de partidos políticos.

Además, expresó que fue una funcionaria de casilla quien vio a las personas que sustrajeron la paquetería y que ella será quien pueda identificarlos, ya que no llevaban cubrebocas.

Será el Consejo Distrital número 10 del INE en Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, el que determine qué procede, con el fin de garantizar el derecho al voto de la ciudadanía de la zona.

En un comunicado, el Instituto Estatal y Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca informó que todo el personal que labora para dicho órgano electoral, incluyendo personas capacitadoras asistentes electorales locales, supervisores electorales locales, así como integrantes de los consejos distritales y municipales electorales locales, se encuentran debidamente acreditadas y registradas ante el instituto.

"Por lo que cada una de ellas cuenta con un gafete de identificación oficial, mismo que están obligados a portar y mostrar en un lugar visible", dijo.

El IEEPCO expresó que cualquier persona que manifieste formar parte del instituto, deberá presentar su respectiva identificación oficial expedida por el mismo.

Acusan compra de votos en casilla de Tuxtepec

Ciudadanos de la Colonia Nueva Era, en San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, pidieron la intervención de la policía municipal de la localidad, ante un presunto acto de compra de votos en la casilla instalada en dicha colonia.

De acuerdo con testimonios de personas que acudieron a votar, un grupo de personas intentaba ofrecer dinero a las y los votantes a la entrada a la casilla.

Trascendió que se trata de personas que ofrecían dinero para que la gente vote por el candidato de Movimiento Ciudadano, Noé Ramírez Chávez.

El grupo de personas que viajaba en un vehículo color rojo fue puesto a disposición de los elementos policíacos.

Se dio a conocer este sábado que una bodega de despensas fue asegurada por las autoridades, en esta localidad.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Vial Estatal y la Policía Municipal informaron sobre un operativo en conjunto para vigilar la ocurrencia de la jornada electoral en Tuxtepec y otros municipios de la Cuenca del Papaloapan.