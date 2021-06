Inquieta retraso en instalación de casillas en CDMX

A las 10:30 horas de iniciar la jornada electoral, hasta el momento sólo 12 mil 268 casillas –de 13 mil 175—han sido instaladas, lo que representa el 93.1%, lo cual causó inquietud en los representantes electorales de la oposición, porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no explicaba el motivo de que no hayan sido instaladas al 100%.

Sin embargo, el consejero Mauricio Huescas Rodríguez, explicó que esto es debido a que los propios funcionarios de casillas reportan la instalación de estas mesas, "pero no por tenemos reportes de esta situación se haya dado por hechos de violencia o amenazas, sino que debemos tener paciencia, dado que en algunos puntos hay lluvia y, posiblemente, tienen problema para reportar", afirmó.

Pese a ello, el representante del PAN, José Manuel Delgadillo Morena, exigió una explicación más depurada de las causas que han provocado que no estén instaladas al 100% las casillas, "cuando según las autoridades no hay ningún riesgo en la Ciudad", enfatizó.

En respuesta, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega, destacó que hay que considerar que en algunos lugares hay problemas de comunicación, "pero no debemos pensar que presión o algún otras situación. Hay que considerar que amanecimos con lluvia, pero no debe prestarse a suspicacias. Sólo es una situación de comunicación. No tenemos ningún reporte de violencia o impedimento para su instalación", comentó.

Antes, el Consejo General del IECM se declaró en sesión permanente, para dar seguimiento y atención al proceso electoral en curso, que abarca los cómputos distritales, así como de las tendencias y resultados electorales preliminares.

A las 8:00 horas, en sesión ordinaria, el presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, llamó a los partidos políticos y los candidatos a un puesto de elección popular, así como a sus simpatizantes a actuar de manera responsable, lo que significa que en sus redes sociales "solo compartan la gran alegría de esta fiesta democrática".

Lo anterior, con el propósito de preservar el derecho de la ciudadanía a emitir su sufragio sin presiones y amenazas de ningún tipo.

"Es importante que se renuncie a difundir noticias falsas, a hacer proselitismo en contra de lo que dispone la ley, al uso de un lenguaje estridente y desmesurado, en razón de ello tener presente que estamos en un momento en que la prudencia , la responsabilidad, y el respeto son esenciales para asegurar que sea una jornada ejemplar y exitosa", refirió.

Sostuvo que los funcionario públicos tienen la alta responsabilidad de conducirse con todo el valor cívico, "por lo que ofrecemos el firme compromiso de mantener a lo largo de las siguientes horas la más estricta y puntual vigilancia de todo lo que ocurra en las casillas e inmediaciones, atendiendo de inmediato cualquier eventualidad que obstaculice o ponga en riesgo el adecuado desarrollo de las votaciones", afirmó.

De igual forma, pidió a los capitalinos a acudir a las urnas para que hagan valer su poder de decisión, y que "la unidad y amor por la ciudad sea más grande que las diferencias para llevar este proyecto de ciudad al futuro que merecemos".

Garantizó que se han tomado todas las medidas sanitarias correspondientes, para evitar la propagación y contagios del Covid-19, como son uso obligatorio de cubrebocas, sanitación de mamparas, entre otras acciones.

Asimismo, agradeció "su vocación democrática", a los más de 79 mil 206 capitalinos que fungirán como funcionarios de casillas, así como a los 39 mil 603 que han sido designados como suplentes, y quienes instalarán las 13 mil 175 casillas.

Por su parte, el representante del PAN, José Manuel Delgadillo, solicitó a los consejeros electorales conocer el número de casillas que se ubican en puntos rojos, esto con el objetivo de tomar previsiones en materia de seguridad para los capitalinos.

En tanto, el representante del PRD, Pablo Lezama, denunció que las autoridades de las 13 alcaldías gobernadas por Morena retiraron la propaganda electoral de los candidatos de oposición y no la de sus aspirantes, pese a que por ley toda debe ser retirada de las calles.

Los representantes del Partido del Trabajo, Fuerza por México y Movimiento Ciudadano, por su parte, pidieron que se garantice la democracia en la capital y llamaron a los capitalinos a salir a votar.