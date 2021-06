Saltillenses bajan la guardia ante el COVID-19

El primer cuadro de la ciudad de Saltillo, aún es uno de los principales puntos de riesgo de contagio, pues a pasar de que la mayoría de los comerciantes tiene sus filtros, muchos visitantes de este concurrido punto, bajo la guardia.

“Nosotros como comerciantes invertimos y seguimos invirtiendo para tener todo lo que las autoridades nos han pedido para evitar algún contagio a nuestros empleados y clientes, pero el problema no es adentro, es afuera, en la calle, vemos a Diario hombres, mujeres y niños sin cubrebocas”, expuso Onésimo Valdés, comerciante de la zona centro.

Manifestó que basta con salir unos minutos a la calle y darse cuenta como algunas personas no portan cubrebocas, los casos de menores sin ningún tipo de protección son usuales, pues muchos padres tienen la errónea ideal de que los niños tienen inmunidad.

Añadió que algunos traen de adorno el cubre bocas, a veces no traen tapada la nariz, o lo usan como bufanda, lo portan porque saben que a ningún comercio pueden entrar sin este, más no para su propia protección.

“A veces si da coraje, y más cuando uno de tus familiares murió por COVID, aún hay gente que piensa que todo esto es mentira, que nunca les va a pasar, pero pasa, y a veces ni siquiera te alcanzas a despedir, solo sabes que murió”, sostuvo.

Y aunque las ventas en la actualidad tienen sus altibajos, recordó que cada vez son más personas que acuden al Centro a realizar sus compras, principalmente durante la tarde del viernes y sábado, es un caos.

“Si, viene mucha gente, que bueno, hay más ventas, pero no entiendo porque no se cuidan, no cuidan a sus hijos, o muchos también piensan que como ya se vacunaron, este virus jamás les va a pegar, y no es así”, expuso.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud en Coahuila, se tiene el registro de 266 casos activos (36 de estos son nuevos); siendo Saltillo el que ocupa el primer lugar con 71 casos, seguido por Torreón con 46, y Piedras Negras con 39; además de tener un registro de cinco defunciones.