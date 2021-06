Subastan nugget con forma de 'Among Us' en dos millones de pesos

Cuando eran niños alguna vez nos pasó que encontramos algo especial en la forma de nuestra comida: una papita en forma de corazón o dos gomitas diferentes pegadas entre ellas. Pues resulta que a alguien en Estados Unidos le pasó algo similar, solo que, en lugar de solo comérselo o publicarlo en sus redes sociales, lo puso a la venta en eBay y ahora tiene casi 2 millones de pesos pues alguien fue capaz de pagar esa cantidad por un nugget de pollo con forma de uno de los personajes de Among Us.

Un cliente que fue McDonald's por una orden de nuggets de pollo se sorprendió cuando encontró que uno de ellos se parecía a un personaje de uno de los videojuegos que más está llamando la atención en los últimos meses: Among Us. Pensando que con su buena suerte podría ganar algo de dinero, el pasado 28 de mayo el nugget inicialmente salió a la venta por solo 99 centavos de dólar, es decir unos 19 pesos, y por un tiempo, no hubo ofertas, imaginamos que los usuarios pensaron que incluso eso era mucho dinero por simple pedazo de pollo.

Pero como hay mucha gente loca en el mundo, dos días después de que apareciera por primera vez la oferta, alguien decidió que era un bien lo suficientemente valioso como para ofrecer la asombrosa cantidad de 14 mil 869 dólares, el equivalente a 296 mil 241 pesos. Y las cosas simplemente se intensificaron desde allí. Para el 31 de mayo la mejor oferta ya superaba los 34 mil dólares o los 684 mil pesos. El 2 de junio alguien ofreció más de 69 mil dólares, es decir más de un millón 300 mil pesos. Finalmente después de una intensa guerra por un simple nugget. La oferta final en eBay fue por 99 mil 997 dólares, al tipo de cambio eso equivale a un millón 992 mil 280 pesos.

En caso de que creas que fue una compra inútil, no solo por tratarse de un simple nugget, sino porque ya habían pasado los días y la persona terminaría por recibir solo migajas con mal olor, el vendedor advirtió que había congelado el pollo y lo enviaría en una bolsa sellada al vacío, además prometió que sería entregado "antes del vencimiento", pues según dijo, tiene un tiempo de vida promedio de 14 días. Solo esperemos que el nugget no sea un impostor. Si no entiendes la referencia, puedes aprender más del juego Among Us.

No era un nugget común

Parece increíble saber que tantas personas estuvieron dispuestas a ofrecer esa cantidad de dinero por un pedazo de pollo pero, más allá de su curiosa forma, había un factor que incrementó su valor, al menos eso es lo que consideraron los usuarios. Y es que no se trataba de un nugget del menú regular de McDonald's sino que era una comida BTS. Hay que señalar que hace poco la cadena de comida rápida lanzó una versión especial para algunos de sus paquetes en asociación con el grupo de K-pop.

Según la página de internet de la compañía, básicamente lo que los hace diferente es que los nuggets vienen cubiertos con nuevas salsas que fueron elegidas por BTS e inspiradas en McDonald's Corea del Sur, el consumidor puede elegir entre agridulce con un toque de picante de la salsa de chile dulce o mostaza picante con chile y pimientos en la salsa cajún. De hecho, el comprador escribió en la descripción de la venta: "Tengo salsa Szechuan y, a petición de los compradores, enviaré un poco con el nugget", aunque imaginamos que el comprador no tiene la intención de comérselo.