Y como no hay fecha que no se cumpla… ni plazo que no se venza, mañana domingo los mexicanos tendremos una cita con la democracia durante las elecciones más grandes y vigiladas de la historia. En Coahuila, el oneroso Instituto Nacional Electoral acreditó como observadores a más de 10 mil ciudadanos. Con su plumón en mano, por las medidas sanitarias, cubrebocas y gel antibacterial, se espera que acudan a votar cerca de 2 millones 265 mil 570 ciudadanos que integran el padrón electoral en la provincia de Coahuila. Se instalarán 3 mil 903 casillas, de las cuales mil 219 estarán en escuelas, 76 en oficinas públicas, 33 en lugares públicos y 603 en domicilios particulares. En la provincia se elegirá a 38 alcaldes, algunos aferrados a la sagrada nómina irán por la reelección, así como a 7 becados federales que se irán de vacaciones al Congreso de la Unión, bajo la excusa de representar a los siete distritos de la entidad.

Aquí en Torreón participarán en la elección 8 suspirantes a ocupar el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad y, en relación con la participación ciudadana, nuestros subagentes, que le saben a la cosa política, nos comentan que hay mucho interés por salir a votar, de manera que la expectativa es que entre un 55 y 60 por ciento del padrón acuda a las urnas; aunque es importante recordar que aún estamos en pandemia, por lo que eso puede incidir en la cifra. ************* Nuestros subagentes, disfrazados de "shot" de tequila, nos reportan que desde la noche del viernes y las primeras horas de hoy sábado, con motivo de la entrada en vigor de la Ley Seca en la provincia de Coahuila debido al proceso electoral, se iniciaron los operativos especiales de vigilancia general e inspección en restaurantes, en todos los negocios establecidos y hasta en las misceláneas de las colonias donde los ciudadanos suelen acudir en tiempos de sed y calor. Nada menos que de 30 mil pesillos es la multa y, en casos extremos, hasta la cancelación de la licencia si se detecta a quienes les dé por "hacerle al vivo" en esta disposición, que tiene por objeto que no haya la influencia del alcohol en la jornada democrática que comienza mañana domingo a las 8 de la mañana. Las policías de los tres niveles de Gobierno, pero además las áreas de inspección estatal y municipal en cada uno de los 38 municipios, tienen la encomienda de trabajar, sin "hacerse de la vista gorda" con nadie, ni siquiera con los restaurantes "fifís" del Independencia, hasta las 00:00 horas del lunes 7 de junio. Lo hacen por ordenamiento legal, pero júrelo usted que no habrá problemas a este respecto, ya que hubo bastante tiempo para que los ciudadanos se abastecieran de los alcoholes necesarios para el fin de semana y de ninguna manera pasarlo en seco. Desde luego las quejas de los afiliados a la Cámara Restaurantera pues no se hicieron esperar por el "bajón" de comensales que sufrirán al no poder vender cerveza con la comida. Sobre el tema, los indiscretos subagentes nos comentan que para reforzar la comunicación y coordinación en cuanto a la estrategia de seguridad, acordada con el "góber" para la jornada electoral de este domingo, los que durante las últimas 24 horas realizaron un recorrido por las cinco regiones de la entidad para apersonarse con los encargados de las vocalías del INE y el IEC fueron el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, y la secretaria de Seguridad en el Estado, Sonia Villarreal Pérez. El plan fue hacerse presentes para informarles los protocolos de acción y que los órganos electorales se mantengan en comunicación para brindarles apoyo en caso de que lo soliciten. Adicionalmente, ya tienen personal destinado para que haga presencia desde mucho tiempo antes de la hora en que empiecen las votaciones en dos que tres municipios que están "bajo la lupa". ************* Con todo y el silencio electoral que comenzó el pasado jueves, al que le dieron su buen "repazón" a nivel nacional en la "Mañanera" del presidente López Obrador fue al "mini bien peinado" y candidato a la presidencia municipal por el resucitado Partido Revolucionario Institucional, Román Alberto Cepeda, al que todo parece indicar le tenían guardado el "regalito" de un supuesto delito electoral, pues hasta reportera a modo le pusieron para que le preguntara al jefazo de la "Cuatroté" sobre "muchísimos" casos sobre el tema, pero "casualmente" nada más hizo alusión al priista y presuntamente documentado en el sentido de que había rebasado y por mucho los topes de campaña, algo así como diez veces el tope autorizado, que es de 4 millones 500 mil pesillos; pa pronto sus malquerientes viralizaron en las inestables redes sociales material que asegura que son 44 milloncillos los que gastó el priista. Como se identificó de inmediato la procedencia del material difundido, ya que todo es posible rastrear por la red, y resultó su "estrecha" conexión con la Cuarta Transformación, por supuesto, pues se decidió a esperar hasta finalizar la jornada de votación de este domingo para tomar las medidas pertinentes, así que veremos y diremos qué postura asumen. ************* Dicen que las comparaciones son odiosas, pero depende del caso. Y es que al término de las campañas electorales el miércoles pasado resulta importante ver que mientras en otras entidades del país la violencia electoral se hizo manifiesta y de manera cruda, con homicidios, secuestros y amenazas hacia los candidatos y candidatas, incluso a sus familias, en Coahuila y Durango transcurrió el proceso en paz y la integridad física de los aspirantes de todos los partidos políticos se mantuvo a salvo durante los dos meses de proselitismo. Ninguno pidió vigilancia o protección personal ni tampoco hubo incidentes relevantes. De ninguna manera las condiciones políticas ni sociales son iguales, pero es claro que el factor que obró a favor por el bien de todos es la seguridad estructurada en las dos entidades. Ahora va a lo que sigue este domingo… ************* Los que andan con mucha preocupación, ahora que el mundo a diario tiene que testificar una tras otra las crisis humanitarias propias de la migración, son los colectivos que promueven los derechos humanos y el respeto a los migrantes en la región, ya que, a decir de nuestros subagentes, que todo lo oyen, cada vez son más recurrentes las quejas de quienes pasan por La Laguna buscando el sueño americano y sufren constantes abusos de los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes se han vuelto expertos en detectar las rutas de los migrantes, pero no para cumplir con lo que les ordena la ley (que entre otras cosas dice tratar a los migrantes con respeto y velar por su seguridad, independientemente de su estatus jurídico), sino para hacer una que otra travesura al amparo del miedo de los sufridos ciudadanos extranjeros que tienen que lidiar con las autoridades mexicanas. La cosa es que en las próximas semanas podría venir una comisión especial de la relatoría nacional de los Derechos Humanos, para dar seguimiento a ciertas quejas documentadas de los colectivos laguneros. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste