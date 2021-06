Guardería ABC: 12 años sin justicia

Este 5 de junio se cumplen 12 años de impunidad en el incendio de la Guardería ABC, donde se encontraban 176 bebés y 50 adultos. El saldo fatal fue de 49 menores muertos y 106 lesionados, entre ellos 24 pequeños, quienes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado hasta en 80% de sus cuerpos.

Ese viernes 5 de junio de 2009, cerca de las 14:45 horas, se registró un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda, donde había cerca de cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres automóviles.

El almacén y la Guardería ABC eran un sólo galerón dividido por unas paredes; compartían el techo de poliestireno aislante, lo que facilitó que las llamas se propagaran a la estancia infantil subrogada por el IMSS.

El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños continúa presionando a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y además se han involucrado en las investigaciones.

Han denunciado ante las autoridades que en la bodega del gobierno estatal se almacenaban documentos que relacionaban a funcionarios estatales en delitos fiscales y desvío de recursos, los cuales fueron la causa del incendio cuando eran destruidos, mientras la versión oficial refiere que se registró un corto circuito por un aparato de enfriamiento.

El Movimiento Ciudadano 5 de Junio emitió un manifiesto en el que reclamó que después de 12 años ninguno de los responsables está en la cárcel con una sentencia desde mayo de 2016 que fue tardía, parcial y deficiente por intervención de los gobiernos estatal y federal y sus respectivos fiscales en curso.

Este sábado, diversos grupos de padres y madres de las víctimas del incendio organizarán una misa a las 8:00 horas frente a las instalaciones de lo que fue la Guardería ABC. Por la tarde, se realizará una marcha a partir de las 18:00 horas de la guardería a las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora.

Por la contingencia sanitaria, los organizadores anunciaron que no habrá concentración al final de la marcha y solicitaron a las personas que asistan a los eventos respetar las medidas sanitarias, además de que exhortaron a los candidatos a no acudir a la marcha y a las personas que no lleven propaganda partidista.