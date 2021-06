Critica medio The Nation a gobierno de AMLO; 'ha sido una decepción', dice

"The Nation", un gran medio de izquierda en Estados Unidos, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador y dice que "ha sido una decepción para el mundo; (y) para México, ha sido mucho peor".

En un texto publicado este viernes, critica varias acciones del gobierno mexicano, incluida la política de austeridad, la militarización, las desapariciones.

También destaca que "el presidente no ha apoyado ni alentado el creciente movimiento de mujeres, que está presionando por el acceso al aborto legal y gratuito y un cambio estructural radical para poner fin a la violencia estatal y doméstica".

"The Nation" además recuerda que los "homicidios han continuado a un ritmo aterrador".

En el texto, firmado por la periodista Dawn Paley, se detalla que en esta pandemia la ayuda del gobierno a las pequeñas empresas en México ha sido escasa.

"Una encuesta el verano pasado encontró que 61% de las empresas dijeron que necesitaban ayuda financiera, pero sólo 5.4% había recibido apoyo del gobierno. Varios estados de México han intervenido para ofrecer asistencia económica, pero no ha logrado llegar a muchos".

En el texto se detalla que "no fue hasta diciembre que el gobierno federal anunció asistencia en efectivo específica para la pandemia para los ciudadanos: un pago de $570 para cubrir los gastos del funeral en caso de que un miembro de la familia muera a causa de COVID-19".

El medio recuerda que AMLO se ha mantenido optimista durante la emergencia sanitaria: "En junio pasado, López Obrador dijo que, junto con el distanciamiento social, una dieta adecuada y una buena higiene, 'no mentir, no robar y no engañar' ayudaba a prevenir la infección".

Sobre la vacunación, se destaca que "al momento de la publicación de esta historia, poco más del 10% de los mexicanos están completamente vacunados".

"The Nation" dice que "dos años y medio después de su administración, la brecha entre las promesas de campaña del presidente y sus acciones se está ampliando".

Resalta que López Obrador "ha impulsado la austeridad en el sector público y se ha negado a introducir nuevos impuestos a los ricos o ceder en su promesa de evitar contraer nuevas deudas, incluso en medio de las crisis de salud y económicas provocadas por la pandemia".

El medio también critica la militarización del país. "Al inicio de su mandato, López Obrador hizo caso omiso de una coalición diversa de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que exigían que la Guardia Nacional fuera una fuerza civil, como lo estipula la Constitución".

Además, "The Nation" destaca que "hoy, los soldados están construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y colocando vías para una sección del Tren Maya, construyendo miles de nuevos bancos y ayudando con programas sociales y distribución de vacunas. Los marines, una fuerza militar de élite con estrechos vínculos con los Estados Unidos, ahora controlan los puertos de México; y la Guardia Nacional se ha hecho responsable, junto con el Ejército, de vigilar a los migrantes no mexicanos que viajan al norte de los Estados Unidos".

También recuerda el caso del general Salvador Cienfuegos, "quien era secretario de Defensa cuando" los normalistas "desaparecieron". Él "fue arrestado por cargos de tráfico de drogas en Los Ángeles.

"El presidente declaró inicialmente que cualquier persona involucrada en actividades delictivas en el ejército sería investigada y sancionada. Pero su declaración de responsabilidad en las filas rápidamente sonó hueca: Estados Unidos deportó a Cienfuegos de regreso a México en noviembre, y sólo unas semanas después el fiscal general de México lo absolvió de todos los cargos".

Sobre las desapariciones, el texto expone que "trágicamente (...) no se han detenido. El número de personas denunciadas desaparecidas en el país desde 2006 asciende ahora a más de 85,000 . Más de 37,800 personas han desaparecido desde que AMLO asumió el cargo, de las cuales más de 16,000 aún no se han encontrado".

"The Nation" también menciona cómo "en todo el país, los grupos de mujeres han continuado organizándose contra la violencia de género.

"El gobierno de López Obrador instituyó la paridad de género en el gabinete, pero el presidente no ha apoyado ni alentado el creciente movimiento de mujeres, que está presionando por el acceso al aborto legal y gratuito y un cambio estructural radical para poner fin a la violencia estatal y doméstica. En cambio, AMLO restó importancia a la violencia de género; estaba detrás su candidato preferido a gobernador de Guerrero, quien enfrentó múltiples acusaciones de violación (fue descalificado para postularse por un tecnicismo, y su hija ha continuado su campaña); y advirtió a las mujeres que protestan por ser infiltradas y manipuladas por 'conservadores, fascistas y autoritarios'".

De igual manera alerta que "los homicidios han continuado a un ritmo aterrador. En 2019 y 2020, hubo 71,072 asesinatos en México, lo que marca dos de los años más violentos en décadas. Un recuento basado en informes noticiosos encontró que había habido 533 masacres (asesinatos de al menos tres personas) en México durante los primeros nueve meses de 2020. Algunas de las masacres llegaron a los titulares internacionales".

Sobre su política energética, el medio dice que la construcción de una refinería en Tabasco y la compra de parte de otra en Houston, Texas, "sirve como ejemplo de cómo su política a veces parece estar informada por el deseo de volver al pasado, antes de que el libre comercio y la privatización destruyeran la compañía petrolera nacional de México. Sin embargo, intentar volver a la prosperidad del pasado impulsada por el petróleo significa hacer la vista gorda ante la urgente necesidad de reducir la extracción y las emisiones de combustibles fósiles".

El medio destaca que "el enfoque en proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el Tren Maya y el corredor transístmico reflejan lo que para algunos es un modo de política anticuado e incluso colonial".

Acerca de la migración, "The Nation" recuerda que "aunque el gobierno mexicano prometió brindar 'protecciones humanitarias adecuadas', los periodistas y trabajadores de derechos humanos compararon las condiciones de los migrantes que esperan audiencias de asilo estadounidenses en México con 'campos de concentración'".

El medio de izquierda dice que estas "campañas" se han realizado "en medio de la pandemia y en un clima de violencia electoral.

"Desde que comenzó el proceso electoral de este año en septiembre de 2020, 89 políticos han sido asesinados. Treinta y cinco de ellos eran candidatos que competían para ganar en la votación del domingo".

También menciona el caso de las "las remesas récord de mexicanos que trabajan en el extranjero han demostrado ser un salvavidas importante para los mexicanos más pobres, que se las arreglan por sí mismos durante la pandemia".