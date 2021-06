Adolescente prende fuego al cabello de una mujer mientras viajaban en autobús

La escena que ocurrió en la ciudad de San Francisco, California, EUA, fue registrada por cámaras de seguridad del camión, las cuales captaron el momento en el que el sospechoso se acerca a su víctima, sentándose detrás de ella.

Segundos después, el joven que viste de rojo saca un encendedor con el que comienza a prenderle fuego al cabello de la mujer, sin que aparentemente ésta se de cuenta de lo que sucede.

De acuerdo a la información compartida por la policía de San Francisco, el sospechoso junto con dos cómplices se dieron a la fuga, mientras que el resto de pasajeros ayudaron a la víctima que fue descrita como una mujer de entre 50 y 60 años, de ascendencia filipina o latina.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos, solicitando al público cualquier información que puedan proporcionar sobre el sospechoso.

San Francisco Police Seeking Public’s Assistance in Identifying Victim in Muni Aggravated Assault Investigation

Please visit the attached link to read the full synopsis regarding this incident➡️https://t.co/sy8gO16pOw pic.twitter.com/LVXMa8r4rt