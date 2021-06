Mujeres exigen a pareja LGBT que 'se dejen de besar' porque 'hay niños presentes'

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos trascendieron en el hotel Kimpton Sawyer, ubicado en Sacramento, California, donde una pareja de mujeres afrodescendientes, se convirtieron en blanco de insultos por parte de otras turistas que se alojaban en el hotel, exigiendo al complejo que 'las expulsaran' porque se estaban besando.

En un video registrado por testigos que se encontraban en la alberca del hotel, se escucha alegar a las mujeres que la pareja 'no debería besarse en público porque hay niños presentes'.

Ante los comentarios que fueron catalogados como 'homofóbicos', el resto de turistas comenzó a abuchear a las mujeres para que dejaran de molestar a la pareja.

El hotel por su parte lamentó lo sucedido, señalando en un comunicado 'que no aprobaban la discriminación de ningún tipo'.

Pride month begins with this from @Theblackbayarea IG. The White women at this Sacramento hotel pool were pissed that a Queer Black woman was kissing her gf in public because there were children present. They were shamed out. This is a #280charactersaintenough moment! Just damn! pic.twitter.com/OVDmVkWhMz