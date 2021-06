Visita de Kamala Harris al Senado no estuvo en agenda, aclara Ebrard

Aunque nunca estuvo en su agenda de trabajo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que fue prudente que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no visite el Senado de la República en su gira de trabajo por el país.

"No estuvo previsto que visitara el Senado de la República, el Senado estimó, tomó su propia postura, y yo creo que es una postura prudente, porque está muy cerca el proceso electoral, pero no, no que yo sepa, no estuvo incluido en su agenda o previsto o solicitado el visitar el Senado, pero siempre se considera una visita de este tamaño, de esta jerarquía".

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el canciller Ebrard expresó que la Cámara Alta consideró que no era prudente "y nosotros estamos de acuerdo".

Señaló que como parte de la agenda de la vicepresidenta Harris, la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador será a las 10:00 horas en Palacio Nacional.

"Estimamos, va a salir a las 12:00 del día, luego tiene actividades planeadas y sale a las 18:00 horas".

Señaló que la vicepresidenta de Estados Unidos tendrá otras actividades, las cuales aún no ha sido informadas.