VIRAL: Se burla de embarcación LGBT y su bote explota

El momento trascendió el domingo en el lago Moses, ubicado en Washington, mientras integrantes de la comunidad LGBT+ celebraban desde una embarcación el inicio del 'Mes del orgullo' con banderas representativas, momento en el que los tripulantes de otro bote pasaron cerca de ellos insultándolos con señas.

Tal como se aprecia en el clip difundido en la red social china, una mujer a bordo del otro bote los señala con su dedo medio levantado mientras se ríe.

Sin embargo, sólo unos minutos después la lancha en la que iba la mujer comenzó a incendiarse, lo que provocó que sus tripulantes tuvieran que saltar al agua para protegerse de la explosión.

These people harassed my family because we were flying gay pride flags in Moses Lake Washington, by racing around us and shouting gay slurs. Then, their boat literally blew up! #KarmaIsReal pic.twitter.com/cN7L74pHS6