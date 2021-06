Juan Pablo Horcasitas: sonoridad del preludio

En su memoria, el timbre del piano ha sonorizado su vida desde el principio. Su acercamiento fue natural, como las cosas de la vida que jamás son planeadas.

Aquel sonido lo cautivó y el instrumento ha sido un acompañante fiel en escenarios y desventuras. Ahora Juan Pablo Horcasitas recoge los frutos de una buena instrucción y los pone a prueba en Prelude, su segundo álbum de estudio.

En enlace virtual desde Nueva York, urbe cosmopolita donde reside, Horcasitas se dispone a compartir los detalles de su reciente trabajo, pero antes narra sus peripecias en la pandemia y señala que las autoridades estadounidenses tratan de corregir los errores que cometieron al principio de la crisis.

“Mucha gente ya está vacunada, ya están abriendo recintos culturales. Creo que el verano en Nueva York se va ver muy cercano a lo que era dos años antes”.

PRELUDE

Horcasitas tiene la habilidad de comunicarse a través del piano. En su nuevo trabajo discográfico, sus teclas emplean el lenguaje sonoro para transmitir la brevedad de los preludios, esos que el intérprete compara con los cuentos cortos por su inicio, clímax y desenlace.

“Un preludio es una forma musical generalmente corta y va tomando distintos significados a través de la historia de la música. Pero en general, el preludio es una pieza que precede a otra pieza”.

Horcasitas ahonda en los registros musicales y comenta que Frédéric Chopin fue el responsable de que el preludio se volviera una pieza independiente, al componer su colección de 24 preludios.

“Siempre he tenido fascinación por los cuentos cortos y encontré una relación directa con los preludios, porque finalmente el preludio tiene un inicio, un punto climático y una resolución de la historia”.

La génesis de Prelude funda su sonoridad en un concierto que el pianista realizó en Dubai. Allí se preguntó qué obras podría ejecutar y se inclinó por una selección de danzas y preludios. Posteriormente, pudo presentar el mismo programa en Nueva York en 2020, exactamente una semana antes de que en la Gran Manzana diera inicio la pandemia por COVID-19.

Luego de una larga pausa, en diciembre de 2020, Juan Pablo Horcasitas tomó la decisión de grabar su segundo álbum en el estudio neoyorquino Oktaven Audio, donde al frente de un piano Steinway Hamburg, el mexicano ejecutó partituras de Frédéric Chopin, Carlos Chávez, Sergei Rachmaninoff, Nikola Kapustin, Richard Danielpour, Duke Ellington, Leonardo Coral y Joan Sebastian Bach.

“Escogí compositores con los que tengo una relación casi desde niño. Algunos de esos son compositores son nuevos: Richard Danielpour, Duke Ellington y Nikola Kapustin”.

Los dos últimos compositores le inspiraron para desprenderse un poco de la tradicional música de concierto y aproximarse al jazz.

“El jazz es una de mis pasiones. Siempre escucho jazz y siempre voy a escuchar a pianistas y músicos que toquen jazz, porque me fascina cómo lo hacen y cuán diferente son de nosotros los músicos que tocamos música de concierto”.

Horcasitas quiso experimentar al grabar jazz porque es factor vigente en su pensamiento musical.

“Fue una experiencia maravillosa porque tienes que cambiar el switch en el cerebro y decir: ‘Ahora voy a tocar jazz’, son armonías distintas, ritmos un poco complejos”.

Otro compositor que acentúa el álbum de Horcasitas es Carlos Chávez. El pianista menciona que hace tiempo, Ana Chávez (hija de Carlos) le obsequió la colección musical del compositor de Sinfonía India.

“Son 10 preludios los de Carlos Chávez y no había tenido oportunidad de tocarlos, pero cuando empecé a averiguar quiénes habían escrito preludios, me encuentro con que Carlos Chávez tiene esta colección y muchos pianistas mexicanos los han grabado . Entonces empecé a estudiarlos y me fascinaron, especialmente el primero y el segundo que fueron los que grabé en este disco”.

Tras años de carrera, Juan Pablo Horcasitas dice sentirse satisfecho y afortunado por toda la gente que ha conocido.

“Ha sido complicado. Es una carrera compleja, que dura muchísimos años mientras tengamos salud y energía, pero hasta ahorita siento que he hecho lo correcto y estoy muy agradecido con la gente que me ha guiado”.

El álbum Prelude ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Además, el 1 de julio se publicará un video con el recital completo del álbum a través de la plataforma Vimeo.