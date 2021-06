Salón de uñas desata controversia por su ‘manicura de acuario’

Un salón de uñas está causando polémica por usar peces vivos en un diseño de manicura que compartieron en redes sociales.

El lugar llamado Nail Sunny, ubicado en Rusia, compartió a través de un video de Instagram el proceso de colocar cada pez en un mini tanque de agua en una uña acrílica, recoge el diario Mirror. El clip comienza mostrando cómo se prepara la uña, cubriendo con esmalte, para luego agregarle un tanque largo de acrílico, que pintan de plateado y azul. Se muestran entonces a los cinco peces nadando en un recipiente y el momento en que los toman para colocarlos dentro de cada tanque de la uña postiza. Se enseña el resultado del diseño por unos segundos, pues el pez no puede moverse en el pequeño espacio, y se devuelven los peces al recipiente.

El salón asegura que ningún animal fue dañado y que el salón los devolvió los peces después de filmar a la tienda de mascotas. Sin embargo, el clip ha causado indignación y preocupación entre internautas. "Así que los compraron sólo para traumatizarlos y luego los devolvieron porque ya no te servían", "Estás loco si crees que esto está bien" o "Esto es absolutamente ridículo", fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Elisa Allen, directora de la organización de derechos de los animales, PETA, también se pronunció en contra. "Usar animales como si no fueran más que accesorios de belleza es triste y estúpido. No hay excusa para arrancar a los peces sensibles de sus hábitats naturales y confinarlos a pequeños recintos artificiales, y mucho menos a los que están adheridos a las uñas de las personas. La mayoría de la gente se horrorizaría al ver a estos pequeños animales flotando indefensos en agua estancada. Y como no hay forma de alimentar a los peces y no hay forma de que obtengan oxígeno, inevitablemente morirían en cuestión de días, sino horas. Este establecimiento debe ser denunciado a las autoridades locales por crueldad hacia los animales y su acceso a las redes sociales debe suspenderse mientras se lleva a cabo una investigación completa", declaró.

