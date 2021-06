Cae 50 % atención de pacientes nuevos en CIJ de Torreón

De enero a mayo de 2021 y en el contexto de la pandemia por el COVID-19, cayó en un 50 por ciento el número de pacientes de primera vez atendidos en el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, respecto al mismo periodo, pero del año pasado.

El director del CIJ, Rafael Mora Garza, informó que en lo que va del año se ha brindado servicio a 133 pacientes nuevos que refirieron consumo de drogas, mientras que en 2020 fueron 265 personas las que recibieron algún tipo de tratamiento y rehabilitación.

Consideró que la disminución de pacientes de primera vez podría obedecer a diversos factores, entre ellos a que con motivo de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 la población no ha vuelto a su "vida normal", además de que el CIJ interrumpió las tareas de prevención con estudiantes de nivel básico y medio superior. Mediante sus intervenciones, el Centro buscaba reducir los riesgos y daños asociados al consumo de drogas al que están expuestos por su edad, género y condiciones sociales. También se cancelaron las capacitaciones a docentes y demás personal escolar en la identificación y derivación oportuna de riesgos y señales de consumo, y en estrategias de consejería breve.

"Tiene que ver con que no estamos haciendo el mismo trabajo de prevención en las escuelas, los cursos a docentes, a alumnos, los talleres de prevención que no los estamos haciendo de manera normal en las escuelas y seguramente eso también pega en la canalización de pacientes. Una buena parte de la referencia de los usuarios es a través de sus escuelas, de sus maestros. Ahorita los maestros, al no tener un contacto diario con los alumnos, presencial, personal, directo, también tienen la dificultad para detectar a algún alumno que esté atravesando por alguna situación problemática", señaló.

Mora Garza agregó que están analizando retomar los programas de prevención de adicciones en las escuelas, aunque ello no se podrá cristalizar en este ciclo escolar 2020-2021 dado que apenas se están retomando las clases presenciales y solo asisten grupos reducidos de alumnos con horarios reducidos en los que además se da prioridad al plan de estudios y a las evaluaciones finales.

El Centro de Integración Juvenil cuenta con un programa de atención curativa que busca contribuir y, en su caso, eliminar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como promover la rehabilitación y la reinserción social del paciente. Maneja la consulta externa como un plan de primera respuesta que incluye tratamiento para abuso o dependencia de drogas ilegales, tratamiento para dejar de fumar y tratamiento para bebedores problema. De igual manera y mediante pláticas se realizan intervenciones preventivas en distintos contextos: escolar, laboral, comunitario, preventivo, penitenciario, recreativo y sanitario, entre otros.

133 PACIENTES nuevos fueron atendidos por el CIJ Torreón en lo que va del año.

Rehabilitación

Atiende CIJ consumo de drogas.

*Regularmente, los pacientes que llegan al CIJ tienen entre 10 y más de 45 años de edad, mientras que el mayor número de usuarios tiene escolaridad de secundaria, seguido de bachillerato, estudios superiores y primaria.

*En todo el 2020, el 27.07 % de los 639 pacientes atendidos eran estudiantes de tiempo completo y un 4.85 % estudiaba y trabajaba.